Kanci znovu útočili v Praze: fenky chránily svojí paní

Zuzana venčila své tři fenky boxera ve středu večer na Černém Mostě. Když byla asi sto metrů od domova, uslyšela šustění. Pak si všimla, že se proti ní řítí divočák. "Běžel zepředu proti mně, přímo na mé břicho," popsala žena pro Blesk. Po chvíli se objevil ještě druhý divočák.

Čtyřiapadesátileté ženě bylo jasné, že před divokými zvířaty neuteče. Rozhodla se proto pro zoufalý čin - rozběhla se proti jednomu z divočáků. Mávala rukama a křičela, doufala, že tak zvíře zažene. A jeden z divočáků se skutečně dal na útěk.

V té chvíli už přispěchaly na pomoc paničce její tři fenky. "Zachránily mě," svěřila se Zuzana. Jedna se zakousla kanci do zadku, druhá do boku. Tu třetí bohužel divočák nabodl a odhodil asi dva metry. Zuzana se proti němu rozběhla s klackem v ruce, pak utekl.

Nebýt psů, Zuzana mohla dopadnout hodně špatně. Je přesvědčená o tom, že mohla přijít o život. Hřbet zvířete jí totiž sahal až pod prsa. Fenka musela podstoupit operaci a skončila s osmi stehy na břichu.

Divočáci jsou již několik let přemnožení a to na mnoha místech Česka a nezdá se, že by se nějak vážněji řešila jejich regulace.



