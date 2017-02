Osvětlujeme interiér. Funkčně i designově

Poraďte si s osvětlením interiéru po svém, ale přitom funkčně. Nejdříve si rozmyslete, kam chcete umístit jaký typ svítidla, a teprve poté začněte vybírat dle designu. Ušetříte si pozdější starosti s nedostatečným osvětlením místnosti i špatným rozmístěním typově specifických svítidel.

Svítidla vybírejte dle jejich účelu

Pokud chcete mít vyvážený a správně osvětlený byt nebo dům, musíte si u každé místnosti uvědomit, co je jejím účelem a jaké činnosti v ní nejčastěji provádíte. Jedině tak můžete dosáhnout opravdu funkčního uspořádání svítidel.

Je rozdíl, zda v místnosti převážně sledujete televizi, čtete beletrii nebo pracujete. Každá z těchto činností vyžaduje jiný typ osvětlení, abyste se na ni mohli opravdu soustředit, nebo abyste se cítili uvolněně.

Typy svítidel vhodně kombinujte

V pokoji, který se skládá z více funkčních zón, je ideální pracovat s více typy osvětlení, která se budou vzájemně doplňovat.

Je skvělé mít centrální lustr, ale jestliže si budete chtít přečíst svou oblíbenou knihu v křesle v rohu místnosti, pak na ni uvidíte jen velmi špatně. Dokonce si při čtení můžete sami stínit. Lustr tedy v rohu místnosti doplňte nastavitelnou nástěnnou nebo stolní lampou.

Setkává-li se u vás často více lidí, doplňte místnost ještě o další nástěnná svítidla, ať už bodová světla, klasická či stmívatelná. Ta pak můžete využívat dle potřeby, pro příjemnější atmosféru u vašeho oblíbeného seriálu a sklenky vína je snadno ztlumíte na požadovanou intenzitu.

Dejte pozor na intenzitu osvětlení

V místnostech, nebo jejich částech, kde se potřebujeme soustředit nebo pořádně vidět na práci, je vhodné doplnit centrální osvětlení dalším, které naplno využijeme právě při dané činnosti. Určitě využijete třeba stojací lampy pro školáky nebo na pracovní stůl, potřebné osvětlení kuchyňské linky.

Vždycky ale myslete na správně zvolenou intenzitu světla. Ta nesmí být příliš nízká, jinak by světlo neplnilo svůj účel, nebo naopak příliš vysoká. V takovém případě by světlo příliš unavovalo vaše oči, což by mohlo vést k bolestem hlavy, stresu nebo poruchám zraku.

Podobně postupujte ve všech ostatních místnostech bytu či domu, s výjimkou koupelny. Vzhledem k nebezpečí kontaktu vody s elektřinou je potřeba zvolit svítidla s dostatečným krytím IP. Pro stropní svítidla je to alespoň IP 44, ostatní ideálně IP 55. Platí poučka, že čím vyšší číslo, tím lepší krytí.

Zajímáte se o svítidla a chtěli byste se dozvědět více? Podívejte se na blog odborníků na kvalitní osvětlení.

