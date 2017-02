Odbory daly vládě ultimátum: pokud řidičům nepřidá, stávka bude!

Pondělní jednání mezi vládou a Asociací krajů nepřineslo podle odborů žádné výsledky. Kraje od vlády nedostaly příslib, že jim stát na navýšení peněz pro šoféry přidá peníze. Odbory proto vyzvaly zaměstnance v dopravě k aktivní účasti ve stávce, pokud ji předsednictvo OSD vyhlásí. Zároveň prodloužily trvání celostátní stávkové pohotovosti.

Další příležitost získat peníze na platy řidičům budou mít kraje příští pondělí při jednání s vládou. Bude se jednat částce 1,5 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy, která by měla primárně směřovat do oprav krajských silnic. Podle krajů by ale tyto peníze umožnily uvolnit prostředky, které by mohly jít na mzdy šoférům.

Podle Pomajbíka zatím tento návrh zcela smetený ze stolu není, přestože se proti vyplacení takto vysoké sumy z rezerv na předchozím zasedání postavil premiér Sobotka. Podle něj není rozumné už v únoru rozpustit téměř polovinu rezervních peněz. Kraje přitom vyčíslily požadavky dopravních firem na navyšování mezd na 800 milionů korun.

Od začátku letošního roku vláda svým nařízením zvýšila minimální mzdy pro řidiče ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Řidičům by se rovněž měl zvýšit příplatek za čekání mezi jednotlivými jízdami z 50 korun na hodinu na 88 Kč a nově byl zaveden příplatek 6,60 Kč za hodinu za práci v náročném prostředí. Zvýšení platů se ale podle odborů týká jen šoférů pracujících v nejhůře platících firmách.

Šoférů zaměstnaných u dopravců, kde pomocí kolektivního vyjednávání mají dojednané lepší pracovní podmínky, se lednové zvyšování mezd příliš nedotklo, uvedl Pomajbík.



