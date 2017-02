Vraky aut, které blokují pražské ulice strážníci neřeší...

Pražský Smíchov v pátek odpoledne. Městská policie nemilosrdně pokutuje všechny vozy, které špatně zaparkovaly. Některé možná i odtáhne. Vlastně až na jeden. Jen několik desítek metrů od místa, kde strážníci městské policie čile vypisují pokuty, stojí přímo na Strakonické ulici již několik měsíců vůz, který má za sklem napsáno "porucha".

Vůz zasahuje do vozovky na jedné z hlavních pražských tepen. Blokuje tak dopravu, nikoho to ale nezajímá. Stejně jako desítky dalších vozů, které jsme v průběhu dne po Praze objevili.

Další z mnoha odstavených vozů jsme našli i v pražských Strašnicích. Menší červený vůz zde stojí už déle než rok: "Takový mladý páreček sem přijel, otočili se, odešli a od té doby nic," popisuje Pavel Hrubý, který v ulici bydlí. "Technickou má do půlky loňského roku, takže to auto nemá na silnici vůbec co dělat," dodává Hrubý.

Vůz má propíchané pneumatiky, za stěračem pokutu od městské policie a to je asi tak vše. Více to městkou policii, která se ke kauze prý kvůli komplikovanosti tématu vyjádřila pouze písemně, nezajímá: "Činnost městské policie z hlediska autovraků je pouze oznamovací, a to ještě jen na podezření, že se může jednat o autovrak," uvedli.

Pan Hrubý vůz v ulici ve Strašnicích řeší měsíce, a to jak se státní, tak i městkou policií. Zatím bezúspěšně. "Ke konkrétním případům mi však dovolte se nevyjadřovat. Pochopitelně neznáme situaci, proto nebudeme od stolu posuzovat, jestli se jedná o překážku, vrak nebo neoprávněné stání," dozvěděli jsme se od pražské městské policie.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy