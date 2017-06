Lékárny stahují Mucosolvan, některé šarže nejsou v pořádku

Mnoho lidí při prvním bolení v krku nebo kašli sáhnou právě po Mucosolvanu. Pomáhá vykašlávat a užívá se při onemocnění průdušek i plic - ať už vážných, nebo pouhého nachlazení. Teď už ale pacienti některá balení Mucosolvanu v lékárně nekoupí.

"SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Mucosolvan, 15 mg, pas. mol. 20 až z úrovně zdravotnických zařízení," oznámil ústav na webových stránkách. Jde o balení, ve kterém najdete 20 měkkých tobolek.

Stažení z prodeje se týká pěti šarží - viz tabulka. Některé se mohou používat do konce roku, další do července 2018 nebo 2019. Poslední závadná šarže má použitelnost do 24. listopadu 2018.





SÚKL rozhodl o stažení z lékáren z důvodu závady v jakosti, konkrétně kvůli "výsledku mimo limit specifikace v parametru obsahu léčivé látky". To znamená, že lék obsahuje jiné množství léčivé látky, než uvádí obal. Jestli je v přípravku léčiva méně, nebo více, ústav nespecifikoval.

Zmíněné šarže jsou stahovány z úrovně zdravotnických zařízení. To znamená, že už tyto šarže nekoupíte v lékárně, doma je ale mít můžete. "Jde o nějakou marginální závadu, kterou jsme objevili, a pro jistotu stahujeme z prodeje. Pacienti ale mohou léky v klidu dál brát," uvedla dříve mluvčí SÚKLu.

