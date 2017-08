Jágr se vrátí jedině do Devils, píší v zámoří

Experti uznávaného kanadského webu Sportsnet mají o budoucnosti Jaromíra Jágra jasno. Pokud bude hrát v NHL, tak za New Jersey a mají to podloženo několika logickými argumenty. Jinak prý nevidí žádnou jinou variantu, kde by jinde Jágr v zámoří hrál.

Podle expertů Sportsnet je momentálně nejpravděpodobnější možností dalšího Jágrova angažmá New Jersey Devils, tedy tým, kde už kladenský odchovanec před více než dvěma lety hrál. Ďábly totiž postihla nečekaná nepříjemnost. Přišli o klíčového hráče Travise Zajaca, který se během srpnového tréninku zranil. Má problém s levým prsním svalem a mimo hru bude čtyři až šest měsíců - tedy prakticky celou sezonu.

Právě Jágr by ho podle Sportsnet mohl nahradit, alespoň je na trhu tím nejlepším možným řešením. "Při dlouhodobé absenci Travise Zajaca možná vezme New Jersey Jágra zpět do svého týmu," napsali experti na kanadském webu. Podle těch ani jinam v NHL už jít ani nemůže. "Jednak nevidíme variantu, že by Jágr našel uplatnění na kanadském trhu, navíc se domníváme, že dlouhá cesta v play off a honba za Stanley Cupem nejsou jeho prioritami. Vegas? Bez šance. Přestože mu bude v únoru 46, pořád je v základní části produktivním hráčem. A stále je to Jaromír Jágr," myslí si v Kanadě

Travis Zajac a jeho zranění není jediným logickým argumentem v souvislosti budoucnosti Jágra a Devils. New Jersey má ještě dostatek prostoru pod platovým stropem a hotový kádr.