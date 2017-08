Ta správná krbová kamna pro zahřátí

Krbová kamna vytvářejí příjemné teplo a útulnou atmosféru. V zimě citelně odlehčují ekonomické náročnosti hlavního topení a hospodárně doplňují vytápění. Na jaře a na podzim se zase vyplatí pro občasné zatopení v chladnějších dnech. Víte ale, podle čeho vybírat krbová kamna?

Sálavé a konvekční teplo

Krbová kamna mohou v závislosti na konstrukčním typu a použité technologii vydávat dva druhy tepla – sálavé a konvekční. U sálavých kamen hlavní teplo vychází do okolí přes skleněné okénko ohniště a efekt je srovnatelný se slunečním zářením nebo táborákovým ohněm. Konvekční kamna vytvářené teplo uvolňují do celé místnosti a dále do celého domu přes vzduchovkové otvory v obložení.

Jaký materiál na jaké použití?

Každý materiál má své specifické vlastnosti a vzhled. Ocelová kamna se chovají jinak než kamna z přírodního kamene nebo keramická kachlová kamna.

Kamna z oceli rychle hřejí a rychle také chladnou. Jsou tedy vhodná do místností, které je třeba rychle vyhřát, jako jsou například dílny či sportoviště, ale při nepoužívání rychle vychladnou.

Pro všechny druhy kamene – ať již se jedná o mramor, žulu, přírodní kámen nebo mastek – platí, že je každý jednotlivý výrobek unikát. Materiál se musí použít tak, jak se získává v přírodě. Křemenné žíly, póry, průduchy nebo barevné odstíny nelze změnit. Z toho důvodu se mohou vystavené vzorky nebo zobrazené produkty vzhledově lišit od dodaného zboží. Krbová kamna s obložením potřebují na pořádné rozehřátí delší dobu, teplo si ale déle uchovají. Vyhřátý prostor tak rychle nevychladne a tepla si lze užívat ještě den poté. Mezi tento typ kamen patří například krbová kamna Thorma BORGHOLM s keramickým obležením, dobrou výhřevností a tepelnou účinností 81 %. Kamna mají odkládací prostor a díky prosklené části máte možnost vychutnat si kouzlo ohně. Vhodným palivem je dřevo, brikety nebo ekobrikety. Krbová kamna s teplovodním výměníkem

Jedná se o univerzální zařízení, díky kterému můžete vytápět šetrně a ekologicky. V těchto kompaktních kamnech je zabudován výměník tepla, který lze bezproblémově zkombinovat se stávajícím systémem vytápění.

Část tepla krbových kamen se používá pro přímé vytápění místnosti. Zbytek tepla putuje do tepelného zásobníku. Ten je zásobován vzniklou tepelnou energií také z dalších zdrojů jako například solárního zařízení nebo topného kotle. Vytvořené teplo se ze zásobníku využívá dle potřeby pro zásobování ústředního vytápění nebo přípravu vody. Teplovodní krbová kamna HS FLAMINGO Aquaflam VARIO BARMA zaujmou svým neotřelým vzhledem a praktickými rozměry. Jsou určené k vytápění obytných místností, rekreačních zařízení i pracovních míst. Ke zvýšení tepelné pohody přispívá i vjem z pohledu do ohně. Teplovodní systém může být otevřený nebo uzavřený. Může být proveden s pomocným oběhovým čerpadlem nebo jako samotížný bez oběhového čerpadla. Do teplovodního okruhu lze začlenit například zásobníkový ohřívač užitkové vody.

Krbová kamna s filtrem na jemný prach Dnes již dosahují bezkonkurenčních hodnot v produkci tepla a také stupni účinnosti. Díky nejnižšímu podílu prachu překonávají ty nejpřísnější požadavky pro ochranu před imisemi. Některé krby mohou využívat technologii ECOplus, což je inovace vyvinutá ve spolupráci s Frauenhofer institutem pro stavební fyziku ve Stuttgardu. Oproti běžným ohništím se tento vysoce účinný koncept spalování vyznačuje vysoce pevnou, hladkou, speciální bílou keramikou a keramickým filtrem na jemný prach. Díky tomuto filtru jsou škodliviny obsažené ve zplodinách redukovány na minimum, čímž se značně zvyšuje stupeň účinnosti ohniště. Speciální keramika se k tomu navíc stará o značně zvýšené hodnoty vyzařovaného tepla. Nejste si stále jisti výběrem vhodných kamen pro váš domov? Pak si nechte poradit odborníky v projektových nebo specializovaných marketech.

Hornbach Společnost HORNBACH je nezávislá, rodinná společnost, založená v roce 1877 a jako jediná v segmentu stavebních marketů má za sebou historii sahající přes pět generací. Společnost v současné době provozuje 154 stavebních a zahradních marketů v devíti evropských zemích, z toho 10 v České republice. Koncept prodeje a sortiment výrobků jsou plně orientovány na potřeby zákazníků, kteří realizují své projekty, a také na profesionály. HORNBACH svým zákazníkům zaručuje trvale nízké ceny a zajišťuje si tak prvenství ve svém oboru. Četné nezávislé testy a studie potvrzují vysokou kvalitu poskytovaného poradenství a také výborný servis. Společnost Hornbach je průkopníkem v oboru, neboť právě ona otevřela první kombinovaný stavební a zahradní market (1968), první velkoplošný „stavební hobby market“ (1980) a první stavební market s integrovaným Drive-in centrem (2003). Těmito kroky opakovaně dokládá svou schopnost inovovat. HORNBACH je několik desítek let významným zaměstnavatelem, v současné době se na úspěchu firmy podílí přibližně 16 500 zaměstnanců, z toho přibližně 1 430 v České republice. Více informací na: www.hornbach.cz

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry