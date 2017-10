Dveře na míru: dovolte si být nároční

Nestandartní rozměry

Vůbec nejčastějším požadavkem zákazníků jsou dveře s atypickými rozměry a to především vyšší dveře než je standard. To není překvapením, jelikož každý interiér je jiný, stejně tak jako nároky jednotlivých majitelů. Někomu může pár centimetrů do výšky připadat jako malichernost, pro někoho je to však volba mezi dokonalým a ucházejícím.uvádí Petr Klíma, produktový specialista SAPELI. Samozřejmostí jsou dveře s šířkou na míru, které ocení např. vozíčkáři nebo provozy v nemocnicích. Pro tyto případy je vhodné doplnit speciální mechanismy, které usnadní otevírání – dostupná madla, samozavírače, panikové zamykání nebo elektrická čidla.

Nepravidelné tvary

Tvar dveří je také čistě na vás, SAPELI vyrobí dveře téměř jakéhokoliv tvaru. Nejčastějším požadavkem je zkosení jedné strany dveří. Většinou se jedná o provedení do atypických prostor, například podkrovních pokojů, kde je potřeba dveře umístit blízko zkoseného stropu.

Pro mnoho z nás je zdaleka nejpodstatnější, jak budou dveře vypadat. Toužíte například po dveřích a zárubních ze stejného materiálu, jakým je obložena vaše kuchyňská linka? Žádný problém. V rámci nabídky SAPELI můžete vybírat ze 100 dekorů dýhy a nepřeberné škály CPL a HPL laminátových dveří. A pokud mezi dekory SAPELI nenajdete svého favorita, i zde je možnost pro individualizaci. „Pokud se přání zákazníka vymyká naší standardní nabídce, může vybírat ze vzorníků našich ověřených dodavatelů,“ říká Petr Klíma a doplňuje: „Vyrobit lze také dveře s dekorem z každé strany jiným. Jen je třeba ctít pravidlo symetrie a použít na obou stranách stejný typ materiálu, tzn. dýha a dýha, CPL a CPL atd. Jediné, kdy můžete kombinovat i materiály, je v případě kovových bezpečnostních dveří, zde to technické požadavky dovolují.“

Systém otevírání

Na funkčnost dveří má také velký vliv zvolený způsob otevírání. Vybírat můžete z mnoha typů – klasické otočné, posuvné, kyvné, harmonikové nebo skládací. Každý z nich má svoje specifika vyplývající z jejich konstrukce. Jelikož atypicky velké dveře mají také atypicky vysokou hmotnost, většina omezení se váže právě k tomuto problému - jednoduše by neunesly vlastní váhu. „U atypů je vždy potřeba zkonzultovat vhodnost rozměru dveří k danému systému otevírání. Klasické otočné otevírání je bez omezení. U harmonikového nebo skládacího způsobu je maximální výška dveří nastavena na 210 cm, v případě posuvů, například posuv Ulterior se skrytým kováním zase na 220 cm. Většina posuvných systémů je totiž určena do hmotnosti dveří 60 kg, nový extra tichý posuv SMART SOFT až do 120 kg,“ vysvětluje Petr Klíma. I přes nejmodernější technologie musíme brát v potaz přirozené vlastnosti použitých materiálů. I to je jedním z důvodů proč do dveří nad 240 cm výšky SAPELI automaticky montuje tzv. napínák, který vám pomůže dveře “srovnat do latě”, pokud by se prohýbaly.

Speciální vlastnosti a vybavení

Do jednotlivých místností můžeme zvolit dveře se speciálními vlastnostmi. Na oddělení hlučných prostor jako jsou chodba či obývák od místností, kde preferujeme klidné prostředí (ložnice, dětský pokoj) jsou doporučoványdveře. Tvoří je konstrukce doplněná o zvukově izolační prvky a zárubeň osazená těsněním, díky čemuž utlumí až 43 dB. Pro oddělení prostorů s rozdílem klimatu – např. koupelny, WC, komory, garáže nebo sklepy (obecně vytápěné a nevytápěné místnosti) jsou doporučované dveře súpravou. Ty obsahují speciální AL vrstvu zabraňující pronikání vlhkosti do dveří. V koupelnách se prosazuje trenddveří, u dveří do garáže či dílená funkce, která zabrání pronikání zplodin a nepříjemných pachů.

Atypické může být také další vybavení dveří. Pro čtyřnohé členy domácnosti je možné nainstalovat průlez, problém není ani zabudování pohybových čidel pro snazší průchod. Dveře lze vybavit různým typem kování a madel, přesně na míru vašim potřebám, novinkou letošního roku je kování SAPSMART s ovládáním pouhým dotykem bez nutnosti stisku kliky.

Jak si dveře navrhneme?

Nejspíše vás zajímá, jak si takové atypické dveře objednat? „Není nic jednoduššího, než zajít do prodejny SAPELI, kde vám poradí a prokonzultují s vámi vaše přání,” říká Petr Klíma a dodává „Dveře na míru, kde pouze měníme rozměr, vyrobíme ve standardním termínu. V případě obzvlášť atypických dveří se termín posune o 1 – 2 týdny.”

O společnosti

Společnost SAPELI je jedničkou na trhu interiérových dveří a zárubní. Svým zákazníkům nabízí ucelenou škálu dveří od základních foliovaných přes klasické dýhované až po luxusní modely ve vysokém lesku či prosklené stěny na míru. Neustále si drží vysokou úroveň designu a vynikající kvalitu svých produktů.

