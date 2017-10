Pracovní úraz: nejprve ochrana zdraví, až pak administrativa

Pracovní úraz je poškození zdraví, které je přímo spojeno s výkonem práce. Jde tedy o takový úraz, který zaměstnanec utrpěl při plnění pracovních úkolů. Často je určení pracovního úrazu nejasné. Například se označení pracovní úraz nevztahuje na úrazy, ke kterým dojde po cestě z práce a do práce. Stejně tak úrazy v přestávce na oběd se označují pracovními úrazy pouze v případě, že se odehrají ve stravovacím zařízení provozovaném zaměstnavatelem. Také úrazy při pracovních cestách bývají diskutabilní. „V tomto případě jde o pracovní úraz pouze v případě, že jím zaměstnanec utrpí při plnění pracovních povinností. Pokud dojde k poškození zdraví po ukončení oficiálního programu, pracovním úrazem jej nenazýváme,“ vysvětluje Miloslav Ramach, jednatel společnosti Extéria, www.exteria.cz .

Nejohroženější jsou zaměstnanci ve stavebnictví a různých oblastí průmyslu, zde dochází k úrazům nejčastěji. Nejčastější úrazy vznikají například z důvodu namožení v důsledku zdvihání, tlačení či přemisťování těžkých předmětů, pád z výšky, uklouznutí či zakopnutí nebo různé nárazy. Velmi časté jsou také dopravní nehody.

Následkem pracovního úrazu může dojít k znemožnění výkonu práce, omezení v osobním životě a v některých případech smrt. V ideálním případě by zaměstnavatel měl výskytu úrazů na pracovišti co nejvíce zamezit. Nejlepší způsob, jak to zajistit, je úprava pracoviště a důsledné školení zaměstnanců v souladu s BOZP, čili pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základním krokem je správné rozmístění všeho zařízení, nábytku a strojů, aby byly uplatněny ergonomické zásady. Pracující by měl být při práci co nejméně namáhán, nezbytné je omezení práce v nepřirozených polohách a opakovaných pohybů. „Pokyny pro bezpečné zacházení s pracovními nástroji by měly být pravidelně aktualizovány a zaměstnanci by s nimi měli být seznámeni,“ dodává Miloslav Ramach, jednatel společnosti Extéria.

Nikdo však není neomylný, a tak i přes dodržení všech doporučení se může v každé firmě stát, že k úrazu zkrátka dojde. Jak se v takové chvíli zachovat podle odborníků z Extéria?

1. Provést neodkladné úkony

Podle Miloslava Ramacha platí jednoduše řečeno – zachovejte zdravý rozum. Dříve, než budete uvažovat nad byrokratickými záležitostmi je nutné se postarat o zraněného a poskytnout mu první pomoc. Nezbytné je také zajistit, aby k dalším škodám na majetku či zdraví nedošlo.

Pokud to není nutné, nezasahujte do místa, kde k úrazu došlo. Ideálně by mělo zůstat v původním stavu, pokud si situace žádá například zásah Policie ČR. Důležitá je dokumentace pro potřeby vyšetření příčin a okolností.

Pracovní úraz je nutné ohlásit bez zbytečného odkladu po provedení nezbytných úkonů:

Státnímu zástupci nebo příslušnému útvaru Policie ČR v případě, že byl v souvislosti s úrazem spáchán trestný čin, byla následkem úrazu smrt.

Územně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce v případě, že poškození zdraví vyžaduje hospitalizaci delší než 5 dní, došlo k úrazu na pracovišti, které podléhá dozoru inspektorátu práce.

Každý pracovní úraz se pak hlásí příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP, dále pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu, také zaměstnavateli, který zaměstnance k práci vyslal a zdravotní pojišťovně zaměstnance.

4. Vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu

„Pokud to zdravotní stav zraněného zaměstnance dovoluje, je zaměstnavatel povinen vyšetřit za jeho účasti a účasti odborového orgánu nebo zástupce pro BOZP místo, kde k úrazu došlo. Měly by se zjistit příčiny, které k úrazu vedly a do budoucna zamezit tomu, aby se úraz opakoval,“ říká Ramach z exteria.cz.

•••

O EXTÉRIA

Značka EXTÉRIA působí na trhu v ČR od roku 2011. V roce 2016 začala působit na Slovenském trhu. Svou činnost začala rozvíjet a budovat v Ostravě, kde se prosadila i mezi velkou konkurenci, a to díky unikátnímu KNOW-HOW. Na tomto základě vytvořila patentovaný a chráněný franchisový koncept EXTÉRIA - poradenské kanceláře v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, které působí v rámci celé ČR.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy