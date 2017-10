Na co myslet při zařizování osvětlení v interiéru

Průměrný člověk stráví v místnostech osvětlených umělým světlem asi 2 000 hodin ročně. Nejvíce je to přitom vždy v blížících se chladných měsících, kdy jsou dny výrazně kratší než noci. Na kvalitu osvětlení v interiéru je proto v tomto období potřeba brát obzvlášť velký ohled. Na co si dát pozor a jak svůj dům či byt osvětlit co nejpraktičtěji, aby vám bylo umělé světlo nápomocné ve všech situacích a zároveň dokreslovalo aktuální atmosféru v interiéru? Pomůže několik praktických rad.

Správné umístění vypínačů = klíč k maximálnímu pohodlí

S vybíráním správného osvětlení interiéru souvisí nejen jeho umístění, ale také poloha jednotlivých vypínačů. Ta by měla být co nejvíce uživatelsky přívětivá. Před instalací jednotlivých klapek se tedy vyplatí vyzkoušet si, jaká poloha vypínačů by pro vás byla nejpříjemnější. Znamená to projít celý interiér a představit si, jaké světlo si při které činnosti rozsvítíte a odkud to pro vás bude nejpohodlnější. Určitě se přitom nemusíte bát pořídit nějaký ten vypínač navíc, například když chcete ovládat hlavní světlo v obývacím pokoji jak u vstupu do místnosti, tak při relaxování na pohovce.

Při rozmísťování vypínačů platí zároveň nepsané pravidlo, že pokud se v místnosti nachází více světel, měl by z vypínačů umístěných na zdi být nejlépe dostupný ten, který ovládá hlavní světlo. Právě to je totiž obecně používáno nejčastěji. Vyplatí se též jednotlivé vypínače umístit tak, aby odpovídaly poloze světel v prostoru. Pokud tedy kupříkladu máte ve velké místnosti dvě světla, z nichž jedno osvětluje pravou a druhé levou část pokoje, je dobré umístit jejich vypínače vedle sebe tak, aby stranově odpovídaly „svým“ světlům.

Základem je centrální světlo a dostatek soukromí

Nejjednodušším a často i nejekonomičtějším řešením je umístění jednoho hlavního světla do středu místnosti. Ačkoliv bytoví designéři doporučují různé kombinace s lampičkami či bodovými zářivkami, existují místnosti, kam centrální světlo jednoznačně patří – jedná se o jídelnu, toaletu, ložnici a v neposlední řadě také obývací pokoj. Právě tam totiž trávíte nejvíce času s návštěvami, proto je potřeba tuto místnost dostatečně nasvítit. Je dobré brát ohled rovněž na strop, neboť čím je ten vyšší, tím větší světlo bude potřeba. V tomto ohledu doporučují odborníci použití LED pásků, které oplývají nejen nízkou spotřebou, ale především libovolnými tvary a délkami. Pásky je totiž možné různě řezat.

V souvislosti s kvalitním osvětlením je však dobré nezapomínat ani na vlastní soukromí, a to především v současných měsících, kdy se dny postupně zkracují a umělé osvětlení tak používáme už v odpoledních hodinách. Zatímco dříve se největší oblíbenosti těšily klasické záclony, dnes je stále populárnější moderní stínicí technika. „Čím dál větší oblibě se těší venkovní žaluzie, u nichž si uživatel sám nastaví, jak moc má být do interiéru vidět. Zajímavým řešením pro zimní měsíce jsou pak venkovní rolety, které kromě dostatku soukromí pomáhají udržovat teplo v interiéru a snižují tak náklady na vytápění,“ říká Lubomír Valenta, marketingový manažer společnosti Lomax, jež se zabývá produkcí stínicí techniky.

Lampička nejen na nočním stolku

Tvrzení, že nedostatek světla při čtení způsobuje zhoršení zraku, bylo odborníky opakovaně vyvráceno. Na druhou stranu však platí, že oči se v těchto podmínkách rychleji unaví, například z důvodu špatného ostření. Právě proto se vyplatí u všech míst, kde plánujete po večerech otevírat knihy či noviny, umístit speciální zdroj světla. Populární lampička by se tak měla nacházet nejen na klasickém místě u nočního stolku, ale i u relaxačního křesla či pracovního stolu. Pokud ovšem budete u stolu používat kromě knížek také počítač, je potřeba vybavit místnost ideálně ještě rozptýleným světlem, jež se pro psaní na klávesnici a sledování obrazovky hodí více. Populární je též umístění lampy poblíž sedací soupravy v obývacím pokoji. Tento zdroj světla se postará nejen o lepší viditelnost při čtení, ale může například při sledování televize dotvářet příjemnou atmosféru v místnosti.

Nepodceňujte světla s nižší svítivostí

Častou chybou při zařizování osvětlení v domácnosti bývá opomenutí světel s malou svítivostí, která využijete především při vstávání za tmy. Ať už se jedná o probuzení v hluboké noci či brzké ranní vstávání do práce, vašim očím je vždy příjemnější, když si na světlo zvykají postupně. Velmi vhod tedy přijde takzvané orientační osvětlení, jež se nejčastěji nachází těsně nad úrovní podlahy, aby dobře osvítilo cestu do místností, kam člověk míří za tmy po probuzení nejčastěji. Velmi ho oceníte zároveň v případě, musíte-li po vstávání z postele jít po schodech.

Dalším zajímavým prvkem jsou světla, u kterých můžete regulovat jejich intenzitu, nejčastěji pomocí dálkového ovládání. Své využití naleznou především v ložnici v takzvané nepřímé variantě, kdy svítí směrem na stěnu, k níž jsou připevněny. Před usnutím si jejich intenzitu nastavíte na nízkou úroveň a pomalu připravíte své oči na odpočinek. „Díky dálkovému ovladači nebo pomocí mobilní aplikace je pak možné světlo pohodlně vypnout, aniž by člověk musel vstávat z postele nebo se natahoval k vypínači na zdi. Současné inteligentní systémy zároveň umožňují použít stejný ovladač jak k ovládání světla, tak i venkovních žaluzií či předokenních rolet,“ doplňuje Lubomír Valenta.

Atmosféru dotvoří barevné LED diody či stylové podsvícení

Primární úlohou žárovek či diod je poskytnout dostatečné množství světla. Zároveň však mají vliv i na celkovou atmosféru interiéru. Bytoví designéři proto doporučují i světelné prvky, při jejichž použití se rázem změní duch celé místnosti. Nejčastější jsou v tomto případě LED pásky, které oplývají širokým barevným spektrem. Díky různému nastavení tak můžete rázem navodit romantickou atmosféru nebo blikáním a měněním barev dokreslit domácí večírek. Mezi vyhledávaná řešení patří rovněž podsvícení některých prvků v domácnosti. Čím dál častějším je v tomto ohledu zadní podsvícení dominantního zrcadla v koupelně, které do této často temné místnosti přinese nejen dostatek světla, ale také nádech luxusu.





