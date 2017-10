Skleněné výklady v muzeích chrání vzácné artefakty

Skleněné výklady v muzeích chrání vzácné artefakty před poškozením či nepřízní podmínek a současně je představují v tom nejlepším světle. Sklo však občas – vlivem nežádoucí záře či odlesků – může vytvořit nepříjemné překážky při pozorování. Antireflexní povrchová úprava Guardian Clarity™, „Neviditelný hrdina“ výkladů z muzeí, pomáhá návštěvníkům soustředit se na vystavená díla. K vidění je na stánku #D-051 Hala 03.2 na veletrhu Exponatec, Mezinárodním veletrhu pro konzervaci památek a dědictví v muzeích konaném od 22. do 24. listopadu v Kolíně nad Rýnem v Německu.



Světelná propustnost skla Guardian Clarity je 98% a odraz světla je na úrovni nižší než 1 %. Pro srovnání, stavební plavené sklo (float) propouští 90 % světla a odráží 8 %. V porovnání se skleněným substrátem Guardian UltraClear® přináší Guardian Clarity maximální průhlednost a současně snižuje nežádoucí odrazy a odlesky na minimum.



MNHA (Národní muzeum historie a umění) v Lucembursku si vybralo sklo Guardian Clarity pro vyzdvižení, ochranu a zachování více než 250 předmětů z Výstavy městské archeologie zahájené v červnu 2017. Vzácné artefakty, nalezené na území města Lucemburk, zprostředkují návštěvníkům prohlídku životů místních obyvatel v období středověku i novověku.



Pan Polfer, ředitel MNHA, dodává: „Při plánování výstavy jde o to, jak na návštěvníky co nejvíce zapůsobit. Naším úkolem je ukázat lidem skutečné předměty. V muzeích je tím nejlepším sklem to, které nevidíte, které neruší návštěvníky při prohlížení předmětů. Můžeme říct, že díky sklu Guardian Clarity je úkol splněn. Náš scénograf měl mnohem snazší práci s osvětlením, jelikož nemusel bojovat s nepříjemnými odlesky.“

