Jak zamezit únikům tepla: venkovní rolety, kontrola střechy i garážová vrata

Klasickým neduhem spojeným s chladnými měsíci jsou úniky tepla z interiéru. Může k nim přitom docházet u téměř všech částí stavby, což se ve výsledku znatelně projeví na výdajích za vytápění. Mezi nejnáchylnější místa patří okna, střecha, vstupní dveře či garáž. Jak teplo v interiéru udržet a zabránit tak tepelným ztrátám v rodinném domě či bytě? Napoví následující rady a tipy.

Venkovní rolety zabrání tepelným ztrátám u oken

Z hlediska tepelných ztrát tvoří jedno z nejrizikovějších míst dlouhodobě okna. Ta by měla mít v prvé řadě co nejlepší těsnění, což lze často poznat pouhým přiložením ruky na parapet či blízko okenního rámu. Pokud je okolí oken znatelně chladnější, může se to zásadně podepsat na celkových nákladech za vytápění. Nejčastějším řešením je proto výměna oken za moderní typ, který tepelné ztráty eliminuje.

Okna je však zároveň dobré chránit dalšími prvky, jež mají sice jinou primární funkci, zároveň však oplývají kvalitními izolačními vlastnostmi. Podle odborníků přitom nechráněnými okny uniká až 30 % tepelné energie. Zabránit tomu mohou například venkovní rolety díky zatepleným hliníkovým lamelám. Zatímco v nevytápěné místnosti bez rolet může teplota přes noc klesnout až o tři stupně, při jejich použití je pokles poloviční. „Rolety mohou díky omezení úniků tepla snížit celkové náklady na vytápění až o 10 %. Podobně ekonomicky přívětivé jsou i v létě, kdy naopak omezí náklady na chlazení interiéru. Uživatel tak ve výsledku ušetří v řádech tisícikorun,“ říká Lubomír Valenta ze společnosti Lomax, která se na tuzemském trhu specializuje na produkci dveří, garážových vrat a stínicí techniky. Z hlediska co největší minimalizace úniků tepla z interiéru přitom odborníci doporučují zkombinovat elektrické pohony rolet s inteligentními senzory tepla či větru. Tento systém se tak postará o ideální nastavení stínicí techniky vzhledem k ročnímu období, povětrnostním podmínkám a venkovním teplotám.

Zateplení fasády by mělo jít ruku v ruce s utěsněním dalších částí stavby

Zateplení fasády je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak eliminovat potenciální úniky tepla z interiéru, ať už se jedná o rodinný, či bytový dům. Jde o poměrně nákladné řešení, jež je především ve druhém případě často spojené s komplexní rekonstrukcí bytové jednotky směrem ke snížení nákladů na vytápění a větší tepelné úspornosti. V neposlední řadě také prodlužuje životnost pláště stavby. V tuzemsku se k zateplení fasády používá dlouhodobě nejčastěji pěnový polystyren a minerální fasádní vata, obě varianty přitom mají svá pro a proti. Zatímco polystyren představuje menší finanční investici, vata se pyšní delší životností.

Ačkoliv zateplení fasády se týká největší plochy celé stavby, samo o sobě není úplně dostačující, teplo totiž může unikat jinými částmi domu. Při plánování zateplení, které by mělo zajistit co nejlepší izolaci, je proto dobré uvažovat i nad ostatními částmi domu a klást na ně též vysoké nároky. Kompletním zateplením domu včetně výměny starých oken je totiž možné ušetřit až 70 % z celkových nákladů na vytápění.

Vstupním dveřím pomůže pravidelná údržba

K významným tepelným ztrátám jsou náchylné rovněž vchodové dveře. Podobně jako u oken přitom bývá na vině špatné těsnění, které však nemusí souviset pouze s nízkou kvalitou provedení. Jeho příčinou může být například nedostatečná údržba či usazené nečistoty. Stejně jako u oken lze i v případě dveří zjistit správnou izolaci poměrně snadno, a to přiložením ruky k rámům a do blízkosti těsnění. Teplotní rozdíl je rozpoznatelný prakticky okamžitě, teplota je totiž v těchto kritických místech nižší až o několik stupňů. Zároveň může docházet ke kondenzaci vody či vzniku plísní, proto by se izolace u dveří měla před každou zimou minimálně ošetřit po celém obvodu rámů a křídel speciálními mazivy na silikonové bázi.

Zlepšit tepelnou izolaci dveří je možné i složitějšími úpravami, například jejich seřízením podle návodu výrobce. V tomto případě je však dobré obrátit se raději na odborníky, kteří se postarají o to, aby celý proces proběhl bez komplikací. Především u nových bytů je pak možné setkat se též se situací, kdy vchodové dveře nedostatečně doléhají k prahu. Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, právě tento nedostatek má za příčinu, že z interiéru pod dveřmi uniká teplý vzduch a v bytě je nepříjemný průvan.

I letmá kontrola střechy před zimou může odhalit nedostatky

Zima u každého domu značně prověří také kvalitu provedení střechy. Před příchodem tuhých mrazů je tedy dobré provést vizuální kontrolu, zda střešní plášť v posledních měsících nepřišel k újmě. Vzhledem k dnes již velmi dobré mrazuvzdornosti střešních krytin bývá poškození především mechanické. Zároveň se může stát, že se některé tašky uvolní ze svých pozic. Pokud se výměna týká pouze několika jednotlivých tašek, zvládne ji ve většině případů člověk svépomocí. V opačném případě je dobré obrátit se na odborníky.

Zapomínat by se však nemělo ani na další části střechy, jako jsou hřebenáče či úžlabí střechy, kde může kvůli netěsnostem docházet k zatékání. To je potřeba eliminovat především v případě, že je podkroví celoročně obydlené. Netěsnosti jsou zároveň příčinou úniků tepla, proto je dobré se s nimi vypořádat dříve než před příchodem tuhé zimy. V neposlední řadě odborníci doporučují rovněž zajistit v zimě co nejlepší odvětrávání střešního pláště, aby se mohly maximálně rozvinout jeho mrazuvzdorné vlastnosti a nedocházelo k přílišnému vlhnutí tašek.

Kvalitní izolace garáže ovlivní teplotu ve vyšším patře

Další řešení, jak předejít únikům tepla, představuje výběr garážových vrat. Nekvalitní výrobky totiž mohou mít na svědomí, že v garáži bude především v zimních měsících výrazně chladněji než ve zbytku domu. Problém to může být jak z hlediska skladovaných zásob, tak i v případě, kdy v garáži například přespávají domácí mazlíčci.

„Chlad v garáži však může mít vliv i na další prostory v domě, především pak na místnosti, jež se nacházejí přímo nad garáží. Jejich podlaha bude značně chladná, což následně ovlivní teplotu v celé místnosti. Řešením sice může být instalace podlahového topení, ekonomicky přívětivější a zároveň jednodušší volbou se však jeví výběr kvalitnějších garážových vrat,“ říká Lubomír Valenta. Odolnost vrat vůči úniku tepla charakterizuje takzvaný součinitel prostupu tepla. Kromě této veličiny se při výběru vrat vyplatí brát ohled také na možnost přerušení tepelného mostu, jež zabraňuje větším únikům tepla, či případnou nutnost prosklení nebo osazení okny. Právě umístění těchto prvků tepelně-izolační vlastnosti garážových vrat spíše zhoršuje.

