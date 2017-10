Výstava VEŘEJNÝ PROSTOR CZ/KRAJINA MĚSTA představí 60 mimořádných realizací

Galerie Jaroslava Fragnera představí na výstavě Věřejný prostor CZ / Krajina Města v průběhu listopadu výběr 60 mimořádných realizací v oblasti veřejného prostoru. Nabídne projekty pro jednotlivá náměstí či parky až po rozsáhlé koncepty ovlivňující podobu nejen center měst za posledních 27 let z celé České republiky. Na projektu spolupracovaly Ústav dějin umění AV ČR, Galerie Jaroslava Fragnera a Galerie Architektury Brno. Součástí výstavy je také prezentace o pražských veřejných prostranstvích vytvořená Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Výstava bude zahájena v úterý 31. října debatou SDÍLENÉ UMĚNÍ: ANO, ČI NE? (od 18 hodin ve Svatováclavském sále Betlémské kaple, vstup zdarma, bez registrace); účast přislíbili Zuzana Štefková (Artwall Gallery), Pavla Melková (IPR Praha), Denisa Václavová (Proluka, 4+4 dny v pohybu), Pavel Karous (Vetřelci a volavky), Tomáš Knoflíček a Libor Novotný (Kukačka) a Ludvík Hlaváček (Centrum pro současné umění Praha). Po debatě v 19:30 vystoupí se svými performancemi umělci Lenka Klodová, Jiří Surůvka a studenti Ateliéru tělového designu FAVU VUT Brno a od 20:30 odstartuje koncert kapely Vítrholc.

„Veřejný prostor se v posledních letech dostává na přední místa diskuzí o architek­tuře. Již se nejedná jen o téma expertů, ale i široké veřejnosti a politiků. Pravidelná mezinárodní soutěž Evropská cena za městský veřejný prostor s následnou putovní výstavou vítězných realizací (organizuje ji Centrum pro současnou kulturu v Barceloně (CCCB); GJF uvedla v ČR již tři ročníky) ukazuje, že metropole jako Barcelona, Paříž, Kodaň, Lublaň, ale i řada men­ších evropských měst se věnuje péči o veřejné městské prostory a o jejich originální a přitom obyvatelné ztvárnění mimořádnou pozornost. V mnoha směrech lze tento pozitivní obrat shledat i v českých a morav­ských městech. I u nás můžeme evidovat snahy o vysvobození městských veřejných prostorů zpod nadvlády automobilové dopravy a jejich návrat širším sociálním a re­laxačním funkcím. Mnohá – především historická – centra měst i venkovských sídel prošla v posledních dvou dekádách regenerací, jejíž součástí byla i kultivovaná úpra­va jejich hlavních náměstí a ulic. K zajímavým počinům je třeba přičíst i méně tradiční formy veřejných prostorů, prostor pro nové formy sportovních aktivit, za pozornost ale stojí i různé umělecké nebo občanské aktivity, které jsou sice jen dočasné pova­hy, ale mohou působit,“ uvádí téma jeden z kurátorů Petr Kratochvíl.

„Výstava může tedy představit již široké spektrum dobrých rea­lizací a aktivit. Nechce však být jen reprezentativní přehlídkou pozitivních příkladů. Chce upozornit i na základní problémy, které veřejné prostory našich sídel ohrožu­jí: jejich otevřenou či plíživou privatizaci a komercionalizaci; zanedbanost mnoha městských prostorů, které nestojí v centru pozornosti nebo patří do sociálně okra­jových oblastí; přetrvávající upřednostňování potřeb individuálního automobilismu aj.“ Šedesát realizací z celé republiky rozdělených do šesti kapitol ( rekonstrukce historických městských prostorů, nové veřejné prostory, komplexní přístup k veřejnému prostoru, parky, umělecká díla ve veřejném prostoru a aktivity) jsou prezentované formou výlepových plakátů, instalaci doplňují rovněž videa prezentující aktivity sdružení a spolků, které se výrazně podílejí na proměnách veřejných prostranství našich měst a obcí. P rostor v přízemí GJF je věnován prezentaci koncepčního přístupu Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) k pražským veřejným prostranstvím. Návštěvníci budou moci nahlédnout do dílny Kanceláře veřejného prostoru a Kanceláře projektů a soutěží. Instalace představuje ucelený průřez jejich tvorbou – hotové i připravované koncepční studie, architektonické soutěže, metodické dokumenty a další aktivity. Bude zde představen i aktuální projekt Pražské židle & stolky, který jednoduchým způsobem oživuje pražská veřejná prostranství a zapojuje aktivní občany, spolky a instituce do spoluutváření příjemného a obytného města.

Výstavu budou také doprovázet venkovní site-specific instalace před galerií. Pouze v den zahájení to bude Červený koberec (Petr Kratochvíl), jehož p locha přibližně odpovídá velikosti jedné ze dvou ramp (cca 25 × 4 m), které mají být vykopány v dolní části Václavského náměstí k plánovaným podzemním garážím. Dílo Predátoři a plameňáci (Pavel Karous) vědomě pracuje s plameňákem jako symbolem kýče v americké společnosti a „predátora“ jako intervence ve veřejném prostoru. Název i dílo je reminiscencí projektu Vetřelci a volavky; je vyrobeno z ocelového plechu a epoxidu a přestříkáno výraznými nepatřičnými luminiscentními barvami. Socha vodního ptáka ve fontáně symbolizuje indiferentní výtvarné realizace v rámci státních zakázek (libreto Fauna a flóra) – dílo je tedy ironické a otevírá otázku, jak by mělo ve 21. století vypadat státní umění ve veřejném prostoru nebo v rámci architektury. Nepřehlédnutelnou instalaci s názvem Musíme to opravit! vytvořil tým Gojo, která rovněž ironicky reaguje na možnosti využívání veřejného prostoru.

V rámci výstavy vychází také stejnojmenná česko-anglická publikace, která kromě šesti desítek prezentovaných realizací obsahuje i texty kurátorů Petra Kratochvíla a Dana Merty a rovněž Pavly Melkové (IPR Praha) a Michaely Hečkové (autorky knihy O městech a lidech).

Pro návštěvníky je připraven i doprovodný program v průběhu výstavy. Ve středu 15. listopadu od 19 hodin se bude v přízemí Galerii Jaroslava Fragnera konat přednáška sochaře Pavla Karouse Historie kulturní politiky „Percent for Art“ a následující středu 22. listopadu od 18 hodin přednáška renomované historičky architektury z Princeton University Beatriz Colominy "Soukromé a veřejné: Architektura ve věku sociálních médií" . Vstup na obě přednášky je zdarma a bez rezervace.

Výstava bude otevřena od 1. do 24. listopadu denně od 11 do 19 hodin.

