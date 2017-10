Dospělé děti: mamahotel je škodlivý, myslí si 45 % Čechů

O tom, že dospělé děti doma rodičům s trochou nadsázky překážejí, je přesvědčeno téměř 48 % respondentů průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny. „Trend využívání takzvaných mamahotelů se bohužel za posledních zhruba deset let příliš nezměnil. Přibližně polovina dospělých dětí se stále nestydí využívat této pohodlné formy bydlení, a to i přes fakt, že jejich věk překročí hranici třiceti let,“ říká PhDr. Eva Štichová , klinická psycholožka nemocnice Na Františku.

Kromě názoru respondentů, že mladí dospělí doma překážejí, si 57 % dotazovaných myslí, že tyto děti ani nenapadne, aby se od rodičů odstěhovali a postarali se o vlastní bydlení. „U mladých může hrát roli to, že pro osamostatnění se zkrátka nemají dostatek financí. Jestliže bydlí u rodičů, snáze se jim šetří na vlastní domácnost. Pokud by rodiče chtěli dětem ulehčit start do nové etapy života, měli by jim začít včas spořit,“ doplňuje Lenka Molnárová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Dospělé děti jako „překážku“ vnímají méně lidé na Moravě, kde tento názor zastává jen 42 % respondentů. Naopak v Praze by s dospělými dětmi nechtěla domácnost sdílet více než polovina rodičů.

Zajímavé je i zjištění týkající se počtu lidí v domácnosti. Nejsilněji se proti tzv. mamahotelům staví respondenti, kteří se o domácnost s nikým nedělí a žijí v ní sami. Mezi nimi se jedná téměř o 65 %. Naopak početnější domácnosti se třemi, čtyřmi nebo více členy jsou vůči společnému bydlení shovívavější.

Zdroj dat: STEM/MARK, reprezentativní vzorek internetové populace, 513 respondentů

