Ve kterých obchodech nakoupíte i na Štědrý den?

Vánoce se kvapem blíží a obchodní řetězce teď stojí před rozhodnutím, jestli na svátky úplně zavřít nebo nechat otevřeno. Podle zákona totiž mohou na Štědrý den prodávat až do 12 hodin. Jenže některé obchody už avizovaly, že neotevřou vůbec.

I když v dřívějších letech záleželo jen na obchodech, jak budou mít mezi vánočními svátky otevřeno, od loňského roku jsou omezeni zákonem. Podle něj musí mít zavřeno 25. a 26. prosince, na Štědrý den pak mohou mít otevřeno do 12 hodin.

Penny Market už ve čtvrtek oznámil, že i na Štědrý den nechá všech 370 prodejen uzavřených. Prý chce dopřát svým zaměstnancům Vánoce doma. "Chceme, aby si odpočinuli po hektickém předvánočním období. Zároveň je to i poděkování za jejich celoroční práci," řekl jednatel Penny Marketu Martin Peffek. Místo toho prodlouží otvírací dobu před Vánocemi.

Omezení prodeje musejí zákazníci očekávat taky v COOP. "Jednotlivá spotřební družstva řeší otevírací dobu individuálně ve svých regionech. Obecně ale platí, že většina prodejen bude mět otevřeno jako v neděli. V našem případě tak bude většina prodejen zavřena, nebo bude fungovat ve sváteční režimu," vyvsvětlil mluvčí COOP Lukáš Němčík.

Ostatní obchodní řetězce zatím neuvažují nad tím, že by 24. prosince na celý den zavřely. "Na Štědrý den budou naše hypermarkety otevřené od 7 do 12 hodin. I v letošním roce budeme před Vánoci upravovat otevírací dobu. Všechny hypermarkety budou již od 14. prosince otevřeny o hodinu dříve, a sice už od 7 hodin. Hypermarkety v Praze budou otevřené do 23 hodin, zbylých dvanáct hypermarketů v České republice bude mít otevřeno do 22 hodin," uvedla mluvčí Globusu Pavla Hobíková.

"Prodejny BILLA budou na Štědrý den otevřeny do 12 hodin," řekla manažerka komunikace Dana Bratánková. Do 12 hodin si budou moci 24. prosince zákazníci nakoupit také v prodejnách Tesco a Albert.

Prodejny Lidl budou zavírat o půl hodiny dříve, a to v 11:30. Podobně na tom bude také Kaufland. "Všechny prodejny Kaufland v celé ČR budou mít na Štědrý den otevřeno od 6 do 11:30 hodin," upřesnila za Kaufland Renata Maierl.