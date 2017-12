Vanoční trhy za hranicemi: v Drážďanech zní hlavně čeština

Tisíce Čechů využily víkend nejen k návštěvě našich vánočních trhů, ale hlavně těch v zahraničí. Například v německých Drážďanech byla nejčastěji slyšet právě čeština. Každoročně na vánoční trhy v cizině vycestuje až půl milionu Čechů.

Bez svařáku a dobrot už si pravou sváteční atmosféru snad ani neumíme představit. A vychutnávat si ji jezdíme čím dál tím častěji do zahraničí. Za vánočními trhy do zahraničí jezdí až půl milionu Čechů. Desítky tisíc jich proudí do Drážďan.

"My jsme přijely z Lovosic. Líbí se nám tady, ale je tady hodně turistů," stěžovaly si Češky. "Přijeli jsme hlavně na nákupy a na vánoční trhy, na pořádnej svařák. Je to jiný než u nás. Ty stánky jsou fakt hezky vyzdobený, hrníčky maj nádherný, kolotoč je krásnej," vypočítala další žena.

Mnoho Čechů míří v předvánočním čase také do Vídně. Tady jsou trhy specifické tím, že se nekonají jen na jednom místě, ale stánky každoročně obsadí snad všechna náměstí. "Vídeň je krásné město a mají tady výborný svařák," pochválil Čech. "Maj dobrej punč," dodala turistka.

Z Moravy a Slezska se velmi často jezdí do Polska. Trhy, které máme vyloženě za humny, jsou v polském Těšíně. Zástupy Čechů tam prý jezdí nakupovat levnější vánoční dárky. "Levnější je to a navíc skvělý výběr, všehochuť. Koupila jsem vnukům mikiny a svetříky, takové věci," pochlubila se starší Češka. Do Polska podle prodejců jezdí Češi také za levnějšími umělými vánočními stromečky.

Ceny se od loňska příliš nezměnily. Svařák, punč nebo horkou čokoládu koupíte v přepočtu za necelých 90 korun. S podobnou cenovkou počítejte i u klobás nebo pečených brambor.