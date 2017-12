Odklízení spadlé trojské lávky začne brzy, na tahu je soudní znalec

Policie ukončila vyšetřování na místě zřícené lávky mezi Císařským ostrovem a Trojským zámkem v Praze. Trosky budou odstraněny - začít by se mohlo už během úterka. Všichni čtyři lidé, kteří se zranili při sobotním pádu lávky, stále zůstávají v nemocnicích.

Ruiny zřícené lávky pro pěší už dva dny hyzdí břehy Císařského ostrova a Troji. Vypadá to ale, že začnou rychle mizet. "Kriminalisté ukončili prošetřování v místě události včera v pozdních odpoledních hodinách, kdy místo předali protokolárně správci, tedy Technické správě komunikací," řekl v pondělí policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Během dneška se vylaďuje, kdo a kdy přesně začne trosky odstraňovat. Začít by se mohlo už v úterý. Klasická demoliční práce to prý ale nebude.

"Kvůli spolupráci se soudním znalcem jsme připraveni dílo převézt na určené místo v okolí, kde bude most opět na souši složen vedle sebe tak, aby se mohl znalec podívat na to, co potřebuje," vysvětluje pražský radní Petr Dolínek.