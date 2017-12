Škola určuje pravidla používání mobilů. Může ho učitel zabavit?

Francie zakázala na základních a středních školách používání mobilních telefonů. Nové nařízení by mělo platit od začátku nového roku. Otázka ohledně mobilů rozděluje i rodiče v Česku. I když se pravidla na jednotlivých školách mohou lišit, učitelé podle advokáta nemají právo telefon zabavit. Názory ohledně chytrých telefonů se liší. Podle některých odborníků žáky rozptylují od učení a nejsou pro ně vhodné. Mohou být i nástrojem tzv. kyberšikany - šikany prostřednictvím moderních technologií. Situaci řeší i ministerstvo školství. "Ministerstvo vydalo metodický pokyn, kterým upravuje nošení mobilních telefonů a tabletů. Samozřejmě to nemůže zakázat, ale může upravit to, jaké mají být ty podmínky," řekla tisková mluvčí Jarmila Balážová, podle které mají školy možnost stanovit pravidla pro používání telefonů ve školním řádu, který ale může být podle Balážové přísný.

Podmínky se tedy mohou lišit na jednotlivých školách. Ministerstvo školství jen radí vedení škol, jak se s problematikou vypořádat. Děti v některých zařízeních musí například mobilní telefon ráno vypnout a nesmí ho používat ani o přestávkách. Za porušení pravidel mu může hrozit například poznámka.

Podle ředitele Zdeňka Stříhavky učitel mobilní telefon žákovi zabavit nesmí: "Je to jeho majetek a dopustil by se přestupku. Může žáka vyzvat, aby telefon odložil na stůl učitele tak, aby byl vidět po celou dobu a po skončení vyučování si ho opět odebral," vysvětluje. To potvrdil i advokát. "Učitel by neměl odebírat ten telefon, ale měl by vyzvat žáka, aby mu jej vydal," popsal advokát Miroslav Krutina.

Právník také potvrdil, že školy mají na omezení využívání telefonu právo. "Principem je umožnit dětem vzdělávání a zajistit to, aby děti při tom nerušily ostatní spolužáky," vysvětlil právník. "Nošení telefonu do školy ale zahrnuje také cestu do školy a ze školy, a to může být v dnešní době naopak poměrně důležité, aby bylo dítě ve spojení se svými rodiči," dodal Krutina.

Zákaz ve Francii

Francouzský ministr školství Jean-Michel Blanquer řekl, že na francouzských základních a středních školách by mělo být prakticky zakázáno používání mobilních telefonů. "Na této problematice pracujeme, může mít různé podoby," řekl ministr.

"Možná budou zapotřebí pro vzdělávací účely, pro nouzové situace, ale mobilní telefony musejí být omezeny," dodal Blanquer. Podle učitelů je totiž používání chytrých telefonů ve Francii "pohromou". V roce 2015 mělo mobilní telefon podle výsledků výzkumu více než 8 z 10 žáků.