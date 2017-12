Komplikace na dálnici D1: zácpám se řidiči nevyhnou ani v zimě

Zácpám na dálnici D1 u Velkého Meziříčí se bohužel nevyhneme ani v zimě. A to tam měl být plný provoz obnoven už před měsícem. Stavbaři totiž nestihli vybudovat jeden z mostů a hotový má být až na začátku února. Firmě teď za zpoždění hrozí mnohamilionová pokuta. Už v polovině listopadu se na dálnici D1 podle plánu měly stavební práce přerušit a přes zimu měl být obnovený provoz. Jenže v úseku mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou se stále jezdí jen po jedné polovině dálnice a ještě dlouho to tak bude. Dálnice se nemůže zprovoznit, protože stavební firma nestihla vybudovat dálniční most na 149. kilometru. "Zhotovitel zde má v úmyslu díky svému skluzu pracovat až do začátku února," sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Řidiči jsou naštvaní. Dlouhé měsíce tu navíc kvůli nedodržení harmonogramu ze strany stavební firmy budou muset jezdit ve zúžených pruzích a to maximálně rychlostí 80 kilometrů v hodině. Ředitelství silnic a dálnic bude chtít za nedodržení termínu po zhotoviteli, tedy stavební firmě Colas, obří penále. Už teď to dělá 22 miliónů korun. V únoru to bude ale ještě mnohem víc. "Předběžně spočítané veškeré penále do tohoto data jsou 60 milionů korun, rozhodně budeme postupovat proti nedodržené smlouvy velmi razantně," dodal Rýdl.

Jinde se na dálnici D1 bude od středy moct jezdit už bez omezení rychlosti. Na zimu se totiž ruší i předposlední dálniční omezení mezi Ostředkem a Šternovem. Stavební stroje se na dálnici vrátí znovu v březnu. V příštím roce by se měla D1 opravovat hned na osmi místech - tedy pokud vše nezdrží kroky ekologických aktivistů, kteří už napadli modernizaci dvou úseků. To by pak bylo ohrožené i kompletní dokončení modernizace dálnice D1 v roce 2020.