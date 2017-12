Bilance roku 2017: prodaná tisícovka nových bytů za 5 miliard korun

Na celém pražském trhu klesne počet prodaných bytů zhruba o 20 procent na 5500 a to i přes ekonomickou konjunkturu. Vyplývá to z odhadů Central Group. Po sedmi letech stabilního růstu tak dojde k poměrně velkému poklesu. Průměrná cena nového pražského bytu však výrazně vzroste, a to o více než 15 procent především kvůli nedostatku bytů na trhu v důsledku omezeného povolování nové výstavby.

Přesto největší český stavitel Central Group i přes výrazný růst cen dokázal prodat 1000 bytů. A to nejen v tradičním středním segmentu, kde byly nejprodávanějšími projekty Jižní výhledy ve Stodůlkách, Letňanské zahrady a Nad Modřanskou roklí na Kamýku, ale stejně jako v loňském roce také v prémiové a luxusní kategorii bydlení. Zde se nejvíce prodával zejména projekt Top of Prague na Žižkově. Následovaly dva komorní smíchovské projekty Rezidence Park Nikolajka a Rezidence Na Bertramce.

Rok 2017 ve znamení akvizic

V průběhu roku 2017 největší český stavitel zrealizoval hned čtyři velké akvizice. „Letošní rok byl pro nás ve znamení historicky rekordních akvizic. Investovali jsme 2,5 miliardy korun a podařilo se nám získat z pohledu rezidenčního trhu hned několik velmi perspektivních pražských lokalit. Jako dlouhodobý investor je chceme rozvinout nejlepším možným způsobem a vytvořit nejen skvělá místa pro bydlení, ale také tolik potřebný veřejný prostor se vším, co k němu patří ,“ řekl šéf Central Group Dušan Kunovský.

Začátkem února společnost získala pozemek se stávající ubytovnou a kancelářemi naproti Thomayerově nemocnici v Krči blízko plánované stanice metra D. V březnu rozšířil Central Group své působení na Žižkově, když koupil od PPF sídlo společnosti Cetin, které je na dohled od největšího brownfieldu firmy, severní části Nákladového nádraží Žižkov. V dubnu pak získal další velký brownfield v Hloubětíně, kde se dohodl na akvizici areálu Tesly Hloubětín. Na téměř sedmihektarovém pozemku plánuje v budoucnu rezidenční čtvrť s obchody, službami a restauracemi v přízemí. V létě se dohodl s PSN na odkoupení pozemku a kancelářských budov v Olšanské ulici přímo naproti své doposud největší rezidenční stavby Residence Garden Towers.

Central Group tak patří dlouhodobě k nejaktivnějším investorům do pozemků a areálů vhodných pro výstavbu. V současnosti má v pražském portfoliu pozemky pro zhruba 20 tisíc bytů a u velké části z nich má již vydaná příslušná povolaní. Má tak zajištěnu činnost na mnoho let dopředu.

V příštím roce developer vkládají naděje především do nastartování nabídky na pražském trhu. Pomoc mohou pražské radnice, které by se v reakci na zhoršující se dostupnost bydlení měly začít stavět k povolováni nové výstavby pozitivněji. Urychlení rekordně dlouhé délky povolování může přinést také letos schválená novela stavebního zákona.

