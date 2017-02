Peníze za solární byznys: proč se nevymáhají neoprávněné dotace za stamiliony od solárníků?

Ten tvrdí to a ten zas tohle. Nikdo ale vlastně ve výsledku nedělá nic a stát přichází o stamiliony korun. Vše přitom začalo dobrým úmyslem - podpořit zelenou energii. Stát začal dotovat solární elektrárny, ale fotovoltaika pak zlevnila a politici na to dokázali reagovat až před koncem roku 2010.

Solárníci se rychle snažili dokončit elektrárny, aby vysoké dotace získali. Někteří tak podváděli. Soudy už rozhodly, že musí peníze vrátit, ale nikdo je po nich nevymáhá. Ani ministerstvo průmyslu a jeho firma OTE, ani Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) spadající pod finance.

"Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových by si měl na pracovní úrovni obstarat tyto věci. Bylo s ním o tom jednáno, není to tak, že by o tom nevěděli, možná nedostali formální dopis, ale byly s nimi schůzky," uvedl ministr průmysl Jan Mládek.

Jenomže úřad prý zase čeká na to, až mu dodají potřebné informace. "My důrazně apelujeme na ministerstvo průmyslu a obchodu, aby nám ty podklady dalo co nejrychleji, abychom mohli co nejdříve hájit zájmy státu," prohlásil mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

"Potřebné materiály si musí sehnat od soudu, případně od společnosti OTE a mají konat iniciativně, protože oni jsou ramenem státu, které bylo zřízeno přesně z tohoto důvodu," kontroval zase Mládek. Operátor trhu s elektřinou, tedy OTE přitom patří pod ministerstvo průmyslu.

I Andrej Babiš, strážce státní pokladny je přesvědčen, že černého Petra drží Mládek. "Jednoznačně OTE, to je operátor trhu energií a stoprocentní dcera ministerstva průmyslu a obchodu, které řídí pan Mládek. On vyplácí podporu na ty prokleté soláry, které nás budou stát tisíc miliard, tenhle super tunel tradičních politických stran a on by se měl o to starat, protože ty pohledávky za chvíli budou promlčené a přijdeme o peníze," rozčílil se ministr financí.

"Je to skutečně věc ministerstva průmyslu a obchodu, protože to není agenda, kterou bych se já aktuálně zabýval. To, o co se starám, je, abychom zbytečně nedopláceli příliš mnoho a aby to příliš nepocítily domácnosti a podniky," sdělil premiér Bohuslav Sobotka.

"Já napíšu panu Mládkovi dopis a samozřejmě pana premiéra dám do kopie, protože předpokládám, že když je to jeho ministr, tak ho srovná," dodal Babiš. Kdy by mohly být peníze ve státní kase, si ale nikdo netroufá odhadnout.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy