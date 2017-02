Kdo bude léčit? Stovky starších lékařů možná příští rok zavřou ordinace!

Lékaři by měli psát recepty pouze v elektronické podobě už od příštího roku. K tomu ale potřebují počítač, speciální software a spolehlivý internet. To by mohl být ale problém hlavně na venkově, nebo u starších lékařů.

"Opravdu si dovedu představit, že někteří kolegové ve věku 70 - 75 let, kteří ordinují, ale s počítačem si nerozumí, si prostě řeknou, že už asi nadešel ten správný čas a že tu ordinaci ukončí," řekl TV Nova praktický lékař Roman Houska.

Doktorů, kteří nemají dostatečné připojení k internetu nebo dokonce vůbec nepoužívají počítač jsou v Česku zhruba 4 tisíce.

"Je to deset procent pracujících lékařů. Vzhledem k tomu, že máme 7 tisíc praktických lékařů, tak kdyby tisíc z nich zavřelo své ordinace, tak by to znamenalo kolaps zdravotní péče," řekla Milan Kubek z České lékařské komory.

S tím ale nesouhlasí lékový úřad. "Opravdu nechápu, v čem je problém v dnešní době získat připojení k internetu, jestliže poslední vesnička u hranic s Bavorskem musí vyhovět požadavkům EET," oponuje Zdeněk Blahuta ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Podle České lékařské komory elektronické recepty používá asi 1 procento lékařů, a to i přesto, že tento systém běží už několik let. České zdravotnictví mělo mít povinné elektronické recepty už k 1. lednu 2015. To se ale nelíbilo České lékařské komoře.

Tehdy argumentovala tím, že zhruba čtvrtina lékařů nemá spolehlivý přístup k internetu. Proti byla i komora lékárníků. Tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček nakonec souhlasil s tím, aby se povinné e-recepty posunuly o tři roky - tedy na 1. ledna 2018. Systém se potýkal například se spory o licenci mezi lékovým ústavem a tehdejším dodavatelem speciálního programu.

