Vykašlali se obchodníci na EET? Téměř 200 tisíc se jich nepřihlásilo!

Podle Generálního finančního ředitelství se v druhé vlně musí do 1. března připojit k EET (Elektronická evidence tržeb) zhruba čtvrt milionu podnikatelů. Týká se to maloobchodu, resp. stánkových prodejů, rozsáhlých druhů velkoochodu a také každého, kdo obchoduje s automobily, autodíly, motocykly nebo je opravuje.

Každý z těchto podnikatelů a obchodníků musí do konce měsíce navštívit finanční úřad a vyžádat si autorizační údaje k připojení do EET. Zbývá jim na to jen sedm pracovních dnů, takže lze jednoduchým výpočtem dojít k tomu, že aby se na všechny dostalo, každý den by "finančáky" musely odbavit závratných 25 tisíc lidí. A čím víc se lhůta bude blížit, tím více bude toto číslo bobtnat.

"Při osobní návštěvě na kterémkoliv územním pracovišti FÚ trvají samotné administrativní úkony spojené s vydáním autentizačních údajů 10 až 15 minut. Úřady zabezpečují kapacitně provoz tak, aby nevznikaly zásadnější problémy. Pokud však někdo přijde pro AÚ na poslední chvíli, musí počítat s tím, že stejný úmysl bude mít více podnikatelů najednou a bude muset počkat, až na něj přijde řada. Posledních 14 únorových dní mohou podnikatelé využívat rozšířené úřední hodiny na úřadech," řekla TN.cz mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Pokud v březnu obchodníci otevřou i bez připojení k EET, hrozí jim za to až půlmilionová pokuta nebo pozastavení živnosti. "Podnikatelé měli dostatek času se na evidenci tržeb připravit. Od září 2016 si mohli vyzvedávat autentizační údaje, od listopadu 2016 mohli testovat pokladní zařízení. Věříme, že podnikatelé nakonec vše stihnou a žádné zásadní komplikace nenastanou," uvedla mluvčí Petlachová. Dotaz na to, zda ze strany některých podnikatelů nemůže jít o bojkot EET ponechala bez odpovědi.

Mluvčí rovněž dnes doplnila přesná čísla o dosavadních registracích k EET: "K 13.2.2017 byly vydány autentizační údaje 77 265 podnikatelům, spadajícím do 2. fáze. Další přesná čísla budu mít k dispozici opět v pondělí odpoledne, kdy dostávám pravidelné statistiky. Ke včerejšku odhaduji, že si autentizační údaje vyzvedlo 37% podnikatelů z 2. fáze."

K vydání autorizačních údajů potřebuje obchodník pouze průkaz totožnosti a zhruba čtvrt hodiny času, pokud nebudou žádné fronty. "Pokud si podnikatel zažádá o vydání autorizačních údajů elektronicky, může tak učinit výhradně na stránkách Daňového portálu, prostřednictvím EPO formuláře žádosti, který je nutné podepsat pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky. Údaje mu budou doručeny do datové schránky do tří dnů," popsala mluvčí další metodu žádosti.

