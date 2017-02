Brutální přepadení Petry Kvitové: záhad kolem vyšetřování přibývá!

Neznámý muž českou tenisovou hvězdu přepadl před vánočními svátky v jejím bytě v Prostějově a vážně ji zranil na levé ruce. Petra Kvitová už tak dlouhé dva měsíce čeká, kdy začne znovu naplno trénovat.

"Určitě se chci jednoho dne vrátit a pro to udělám všechno," sdělila tenistka několik dní po útoku. Ačkoliv to původně vypadalo, že díky identikitu pachatele policisté dopadnou brzy, teď se zdá, že stopa vychladla.

"Tým kriminalistů na případu dál intenzivně pracuje, to znamená, že jeho vyřešení je pro nás prioritou," uvedla policejní mluvčí Jitka Dolejšová. Pro obyvatele Prostějova ale zůstává přepadení Kvitové dál velkou záhadou. "Je to právě s podivem, v době, kdy tady máte vlastně velkého bratra nad námi, kamery samé a nedaří se pořád toho člověka vypátrat. Je to špatné," podivovali se lidé.

Zatím nepomohlo nic - desítky tipů od lidí z celé republiky, kteří údajně útočníka z identikitu poznali, 100 tisíc odměna, kterou vypsal tenisový klub z Prostějova, ani vzkaz tenistky Petry Kvitové neznámému muži.

Policisté dnes naznačili, že možná začínají případ rozplétat. O co přesně jde, ale nechtějí říct. "Vyhodnocujeme mimo jiné i poznatky od občanů a díky těmto poznatkům byly stanoveny i nové vyšetřovací verze, které nyní prověřujeme," sdělila pouze tajemně Dolejšová.

Dobrou zprávou tak alespoň je, že se stav elitní české tenistky pozvolna zlepšuje. "Šlachy, které byly pořezány a následně sešity, teď postupně zpevňují. Až zpevní, tak si vezme do ruky raketu," řekl mluvčí Kvitové Karel Tejkal. To by mohlo být koncem března. Zatím proto platí, že by se Petra Kvitová měla vrátit na tenisové kurty během léta.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy