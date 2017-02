Radiátor jako originální interiérový doplněk

Už vás omrzel klasický bílý radiátor? Zkuste ho změnit. I z nenápadného bílého zdroje tepla můžete jednoduše vykouzlit originální doplněk, a to vlastním potiskem na čelní desku. Design tak můžete přizpůsobit sami sobě či vzhledu obytné místnosti.

Děti budou jistě nadšené, pokud by radiátor v jejich pokojíku zdobila oblíbená pohádková postava či vlastnoruční kresba. A co by se hodilo do obýváku, kuchyně či ložnice?

Sami si můžete navrhnout a objednat novou čelní desku v aplikaci Designer. Můžete zvolit vlastní obrázek či fotografii nebo si vyberete motiv ze stávající galerie. Tato jednoduchá změna je zárukou originálního interiéru.

Po odsouhlasení všech potřebných požadavků se vytvoří objednávka s přesnou cenou, způsobem dopravy a termínem dodání, který nepřekročí 3 týdny. Je to snadné.

Upevnění desky na těleso je navíc velice jednoduché - pomocí háčků a magnetů, zvládne to prakticky každý a není potřeba k tomu odborná pomoc. Cena potištěné desky se odvíjí od velikosti radiátoru.

Více informací k jednotlivým možnostem naleznete na www.korado.cz

