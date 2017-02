Myslivci terčem kritiky: přemnožení divočáci nadělají škody za miliony!

Čím dál častěji si na prasata v okolí svých domů stěžují obyvatelé, kteří se strachují nejen o domácí zvířata, ale i o své vlastní životy. Přemnožená divoká prasata jsou dlouhodobým problémem zemědělců, kteří společně s obecními úřady apelují na myslivce, aby jejich počet redukovali.

Myslivci jsou ale terčem kritiky za to, že právě oni za přemnožení černé zvěře mohou. Oni sami se ale hájí tím, že lov mohou provádět jenom v souladu s legislativními a etickými pravidly a také chovatelskými zásadami.

Zabití březích nebo kojících samic by bylo totiž v zásadním rozporu s těmito principy. Navíc dělá myslivcům problém to, že divoká prasata se vyskytují v hustě osídlených oblastech, kde by při použití střelné zbraně na sebe vzali velkou odpovědnost.

Problémy s přemnožením divokých prasat jsou téměř po celé republice. Ročně nadělají divočáci škody za zhruba dvě a půl miliardy korun.

