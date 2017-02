Nízké příjmy na hlavu: Česko přeřadí z vyspělých zemí do rozvojových!

Hrubý národní produkt České republiky na hlavu je už tři roky po sobě pod hranicí vyžadované pro rozvinuté trhy. České státní korunové dluhopisy tak od konce dubna už nebudou spadat pod index rozvinutých trhů, ale zařadí se mezi dluhopisové indexy rozvíjejích se zemí.

Tento krok podle ekonomů neznamená nic špatného, naopak. Mohl by ještě navýšit poptávku po českých dluhopisech, o které je už nyní obrovský zájem.

"Zpráva nebude mít zásadní dopad na českou ekonomiku. Je však zdviženým prstem České národní bance, aby co nejdříve ukončila svůj intervenční režim, který za současných podmínek zásadně přispívá k pomalému růstu produktivity tuzemské ekonomiky a ke stále citelnějšímu zaostávání například naší hodinové produktivity práce za situací v plně srovnatelných zemích," řekl ČTK analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Zájem o české dluhopisy je už teď velký. Státu se totiž daří prodávat některé emise se záporným úrokem, kdy investoři vlastně platí za to, že mohou vládě půjčovat. Dělají to proto, že očekávají posílení české koruny.

Jak se tento krok nakonec promítne do dluhopisového trhu, bude podle ekonomů záležet hlavně na objemu nových investic. Do ČR přiteče zřejmě několik miliard eur nebo dolarů, což by mělo udržet výnosy českých dluhopisů nízko. Kvůli inflaci ale může být růst pomalejší.

