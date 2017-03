Březnové novinky: nižší kauce na byt, změny ve výživném na děti, letní čas...

Novela občanského zákoníku

K poslednímu únoru vstoupila v platnost většina změn novely občanského zákoníku. Ty nejzásadnější se týkají pronájmu nemovitostí, výživného či zaměstnávání nezletilých osob.

Maximální výše kauce

Dobrou zprávu má novela zákoníku pro ty, kteří si chtějí pronajmout byt nebo dům. Zatímco nyní mohl po zájemci pronajímatel požadovat jako jistinu (kauci) klidně i šestinásobek měsíční nájemného, dnes to bude maximálně trojnásobek. Do této částky se nebudou započítávat zálohy na služby. Nová praxe se bude vztahovat na smlouvy uzavřené od 28. února 2017.

Výživné

Novou naději přináší také lidem, kteří mají problémy s bývalým partnerem a jeho vyživovací povinností. Pokud by totiž výživné neplatil včas, mohli by po něm požadovat peníze navíc. "Po osobě výživou povinné, která je v prodlení s placením výživného, může osoba oprávněná požadovat zaplacení úroku z prodlení," píše se v novém zákoníku.

Práce nezletilých

Doposud platilo, že pokud si chtěl nezletilý člověk sjednat práci, musel dosáhnout věku 15 let a zároveň mít ukončenou povinnou školní docházku. Nově bude nezletilému ke sjednání zaměstnání stačit, aby měl 15 let. Nastoupit do práce ale bude moci až po ukončení školní docházky. Znamená to, že si práci bude moci shánět v předstihu a smlouvu bude moci podepsat ještě předtím, než školu ukončí. Zákoník zároveň ruší právo zákonného zástupce pracovní poměr nezletilého rozvázat



Druhá vlna EET

1. března začíná druhá vlna zavedení elektronické evidence tržeb. Spadají sem všechny maloobchody, velkoobchody a také e-shopy. Celkově by se do systému EET mělo připojit 250 tisíc podnikatelů, a to rovnou do ostrého startu. Nebudou mít možnost si systém vyzkoušet, tak jako tomu bylo v první vlně.

Oznamovací povinnost, tedy vydat účtenku za každý nákup, bude platit např. pro prodej potravin, stejně jako aut a motocyklů, nebo obuvi, tabákových a papírenských výrobků.

Podle finanční správy je většina podnikatelů na druhou vlnu elektronické evidence tržeb připravena. Autentizační údaje si dosud vyzvedlo 110 tisíc podnikatelů z odhadovaného čtvrt milionu.

Od 1. prosince, kdy začal platit zákon o EET, vydali podnikatelé přes 270 milionů účtenek a tržby aktuálně eviduje přes 87 tisíc podnikatelů.

Igelitku si už k nákupu nekoupíte

První velký obchodní řetězec přestává prodávat igelitové tašky. K tomuto kroku se odhodlal Lidl. Svůj nákup si tak budete moci odnést v papírových taškách, které obchodní řetězec nabídne ve dvou velikostech, nebo v tzv. permanentních taškách z recyklovatelného materiálu.

Změna času

Sotva jsme si stačili zvyknout na zimní čas, už se budeme vracet zpátky k tomu letnímu. Na letní čas se přechází každoročně poslední neděli v březnu, letos tedy 26. Ve 2 hodiny v noci se ručičky posunou o hodinu dopředu, tedy na 3 hodiny. Letní čas platí ve všech státech s výjimkou Islandu, Běloruska, části Grónska a některých norských ostrovů.

Změny jízdních řádů

Ve většině krajů se 5. března mění jízdní řády linkových autobusů. Změna se týká stovek spojů, obvykle jde o drobné úpravy jízdní doby mezi zastávkami, či několikaminutový posun doby odjezdu. Konkrétní situaci ve vašem kraji si ověřte na stránkách dopravce, abyste v neděli nebyli překvapeni.

Nové pobočky České pošty

Na začátku března vznikne 22 nových poboček pošt Partner. Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty. Rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou, nikoli Českou poštou. Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi pobočkou a poštou Partner žádný rozdíl. Celkem bude pošt Partner fungovat už 295.





