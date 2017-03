Seznam úseků na silnicích první třídy, kde se bude vybírat mýto?

Už za tři roky by mohl stát vybírat mýto na 2300 kilometrech silnic. Ke stávajícím úsekům plánuje ministr dopravy Dan Ťok přidat dalších 900 kilometrů komunikací I. třídy. Stihnout to chce ještě do voleb a za svými slovy si stojí i přes nesouhlas politiků a dopravců.

Stát chce k placení donutit především řidiče, kteří se vyhýbají dálnicím, aby ušetřili na mýtném. Je však možné, že budou řidiči objíždět i nové úseky po silnicích nižších tříd. Podle analytiků povede zpoplatnění dalších úseků i ke zdražení potravin.

"Dovedu si představit, že ti, co ho mají platit, budou říkat, že je to zbytečné. Na druhé straně vím, že koaliční partneři ho chtějí rozšířit ještě více," podotkl ministr dopravy. Vláda původně chtěla mýto nově platit až na 3000 kilometrech.

Proti jsou však i někteří poslanci, kteří požadují zrušení celého tendru. "Pan ministr nás přesvědčil, že neumí vypsat soutěž ani na dálnice a teď nás přesvědčí, že to neumí ani na silnice první třídy. Navíc mi schází analýza efektivity," uvedl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Návrhu ale stále brání několik překážek. Ministerstvo dopravy by mělo do půlky roku vypsat velký tendr na výběr mýta po roce 2019. "V něm budeme mj. pracovat s těmito parametry pro zpoplatnění I. tříd od 1. 1. 2020," sdělil už dříve mluvčí ministerstva Zdeněk Neusar.

Řidiči dodávek a nákladních aut nad 3,5 tuny v současnosti platí zhruba šest korun na kilometr. Prostřednictvím mýtných bran se mýto v Česku vybírá od roku 2007 na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných silnicích první třídy. Za deset let se na mýtném vybralo 77,5 miliardy korun.

