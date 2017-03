Další zdražování: tentokrát si kvůli novému zákonu připlatíme za víno

Někteří majitelé a provozovatelé vinoték zatím nevědí, jestli zdraží, jiní mají jasno a rozdíl v ceně litru vína prý nebude v jednotkách korun. Náklady vzrostou třeba při použití jednorázových obalů.

"Pokud mně zdraží vinaři, tak budu zdražovat taky. A pokud to bude v řádu pěti korun na litr, tak to nebude takové tragické," řekl TV Nova provozovatel vinotéky v Praze František Retek. Jeho kolega Radek Kalousek z Brna mluví o zdražení o desetikorunu. Lidé, kteří chodí nakupovat do vinoték, si tak budou muset nejspíš zvyknout na dražší víno.

Do Česka se jen za loňský rok dovezlo ze zahraničí víno za více než čtyři miliardy korun. To jsou oficiální přiznaná čísla. Podle odhadů Svazu vinařů České republiky se ale ročně na černém trhu prodá více než 100 milionů litrů vína a stát přichází na daních o 2,5 až 3 miliardy korun.

Novela zákona má pohlídat pančování vína. Loňská statistika hovoří jasně. "Jedna třetina hodnocených vzorků rozlévaného vína byla nevyhovujících," upozorňuje mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Radoslav Pospíchal. Často je do nich přidáván cukr nebo voda. Podle prezidenta Svazu vinařů ale nemají prodejci důvod ke zdražování.

"Ti, co dodnes prodávali víno řádně, jak měli, odváděli daně, nakupovali řádně a evidovali všechno, tak u nich nevzniká důvod k tomu, aby se víno zdražilo," upozornil prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray.

Vinotéky budou muset být oficiálně registrovány a do čtyřiadvaceti hodin hlásit dovoz vína. To usnadní odhalování jeho původu.



Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy