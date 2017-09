V pitné vodě je obří množství jedovatých plastů, zjistila studie

Nová vědecká studie přišla se šokujícím zjištěním - miliardám lidí teče z kohoutku voda, která sice na první pohled vypadá čistá, ale ve skutečnosti obsahuje jedovaté mikroplasty. Ty se pak v těle rozpadají na toxické látky.

A nejde o žádná zanedbatelná čísla - vědci mikroplasty objevili ve 83 procentech vzorků, kterých po celém světě odebrali celkem 159. Vůbec nejhůř jsou na tom Američané, jedovaté mikroplasty byly v 94 procentech vzorků. Druhý byl Libanon a třetí Indie.

Na opačném konci spektra skončila Velká Británie, Francie a sousední Německo. I tak ovšem mikroplasty plavaly v 72 procentech vzorků kohoutkové vody, což je stále vysoké číslo.

V půl litru vody bylo v USA průměrně 4,8 kousků plastu, v Evropě to bylo 1,9, píše The Guardian. Vědci nicméně tak jako tak bijí na poplach a volají po tom, aby se co nejdřív začal zkoumat vliv toxických mikroplastů na lidský organismus.

Dosud se přitom vědci věnovali v podstatě jen tomu, kolik plastů znečišťuje světové oceány a dostává se do těl mořských živočichů. A z nich zprostředkovaně do lidského organismu po konzumaci mořských plodů.

"Teď už máme dost dat ze zkoumání divoce žijících zvířat a dopadů, které na ně mikroplasty mají, abychom byli znepokojení," říká Sherri Masonová z univerzity ve Fredonii ve státě New York. Právě ona vedla tým, který vzorky vody analyzoval.



Vědkyně Anne Marie Mahonová z irské univerzity Galway-Mayo Institute of Technology popisuje, co vlastně mohou miniaturní částečky plastu v těle napáchat.

Podle ní nejsou problémem jen toxické chemikálie obsažené v plastu nebo škodlivé mikroorganismy, které se na nich "vezou". Nebezpečí představují i mikroplasty samotné. A to kvůli tomu, že dokáží poškodit a doslova probodat buňky a tím pádem mohou ohrozit i orgány.

A mikroplasty nejsou zdaleka obsažené jen v mořských plodech nebo v kohoutkové vodě. Němečtí vědci například částečky objevili i ve všech 24 testovaných pivech, také v medu a cukru.

Francouzští výzkumníci pro změnu v roce 2015 zjistili, že na Paříž se za rok ze vzduchu snese tři až deset tun mikroplastů a nebezpečné částečky se dají naměřit nejen venku, ale i v domech a bytech.