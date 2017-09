Předávání cen Regionální potravina Moravskoslezského kraje proběhlo na výstavě

O prestižní značku, která je synonymem kvality a poctivosti místních výrobců, se v tomto kraji ucházelo celkem 117 produktů od 33 výrobců.

Kontraktační výstava Život na zahradě probíhá od 22. do 24. září na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Jedná se už o 14. ročník této akce. I letos jako již tradičně nabídne výstava prodej květin, okrasných rostlin a dřevin, včelařských a zahradnických produktů a potřeb. Bude se na co dívat: Prezentují se zde nejen naši výrobci, ale i výrobci ze zahraničí. Pro návštěvníky je připravena přehlídka nejkrásnějších plodů letošního roku, překrásná aranžmá a dekorace ze živých i sušených květin, také z ovoce, zeleniny a dřevin. A nejen to – odborné rady budou zájemcům udílet zkušení zahradníci a včelaři. Zároveň zde proběhne výstava Zdraví a duše spojující zdravý životní režim a duchovní nauky. Jak putovat se zdravými výrobky směrem ke kráse, ukáže sekce Bio Beauty. Ke zdravému životnímu stylu kvalitní potraviny neoddělitelně patří. Proto k výstavě Život na zahradě dobře „pasuje“ předávání cen Regionální potravina Moravskoslezského kraje. Úspěšným výrobcům předá ocenění v rámci sobotního programu ve 12:20 hodin ředitelka Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství Jitka Götzová a ředitel Regionálního odboru SZIF v Opavě Pavel Jaroš.

Výrobky hodnotily dvě komise tvořené zástupci Ministerstva zemědělství ČR, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.

Už poosmé získaly ocenění Regionální potravina nejkvalitnější zemědělské nebo potravinářské výrobky, které zvítězily v krajských soutěžích. Přívlastek regionální se v případě oceněných potravin zúročí hned několikrát. Především se jedná o produkt vyrobený v konkrétním regionu, což je základní podmínka soutěže. Zároveň i podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality.

Obliba značky Regionální potravina stoupá. U výrobců i samotných spotřebitelů. Celkem bylo letos v Moravskoslezském kraji přihlášeno 117 produktů od 33 výrobců. Na rozdíl od loňského roku, kdy byl největší zájem o kategorii Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas, letos vévodila kategorie Pekařské výrobky s počtem 24 výrobků.

Značku Regionální potravina Moravskoslezského kraje 2017 dostává 8 výrobků z následujících kategorií:

Kategorie: Výrobek a výrobce: 1. Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas HOVĚZÍ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI ŘEZNICTVÍ H+H, S.R.O. 2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy BEZ OCENĚNÍ 3. Sýry včetně tvarohu FARMÁŘSKÝ SÝR ING. VOJTĚCH MENŠÍK, KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 4. Mléčné výrobky ostatní KRAVÁČEK ČOKOLÁDOVÝ MARKÉTA TOBĚRNÁ, VELKÉ ALBRECHTICE 5. Pekařské výrobky včetně těstovin NUDLE POLÉVKOVÉ S LIBEČKEM A PETRŽELKOU FAJNA PASTA S.R.O. 6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek KARAMELOVÝ VĚNEČEK DRUŽSTVO NAPROTI 7. Alkoholické a nealkoholické nápoje BEZINKA SIRUP EVA DUDOVÁ, OSTRAVA – MORAVSKÁ OSTRAVA 8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě DŽEM VÝBĚROVÝ ANGREŠT S U P R E M U S, SPOL. S R.O. 9. Ostatní BYLINNÝ ČAJ KVĚTOVÝ SOLERTUS, S.R.O.

Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Státní zemědělský intervenční fond značku spravuje. Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let na obalu svého výrobku. V současné době spotřebitelé najdou značku u 520 produktů od 378 výrobců ze 13 regionů Čech a Moravy. Podrobné informace o soutěži jsou k dispozici na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.

