Z Prahy do Dauhá: lety od prosince dvakrát denně

Společnost Qatar Airways začne od 14. prosince létat z Prahy do Dauhá dvakrát denně. Reaguje tak na neustále se zvyšující zájem Čechů o cesty do Asie.

„Důvodů zvýšeného zájmu je hned několik od bezpečí, přes levnější letenky až po příchod nových dopravců. Tím nejvýznamnějším byl právě Qatar Airways, který vstoupil na český trh v srpnu. Nasazení druhé linky přisuzujeme očekávání dalšího nárůstu cestujících,“ komentuje Josef Trejbal, ředitel letenkového portálu Letuška.cz.

Cestovatelský zájem dokazují výsledky společnosti Letuška.cz z období května až července 2017, kdy prodej letenek například do Thajska vzrostl meziročně až o 40 %. Dauhá slouží jako významný přestupní uzel do Asie a Austrálie, ale i Afriky. Qatar Airways dopraví cestující do Indie, Vietnamu, Japonska, Nepálu i dalších zemí. Dopravu Qatar Airways mezi Prahou a Dauhá zajišťují Airbusy A320 s kapacitou 144 míst.

