Proměna koupelny na kuchyni proběhne na Designbloku

Tradiční český výrobce koupelnového nábytku, společnost Dřevojas, se na Designbloku představuje již počtvrté. Zastřešujícím motivem letošního ročníku je jídlo, a ač se může zdát, že koupelna nemá s jídlem nic společného, opak je pravdou. „Při tvorbě koncepce stánku vycházel náš designér Tomáš Pupík, ze dvou faktů – jídlo vzniká v kuchyni; naše výrobky vznikají ve výrobě. Rozhodl se tyto dva aspekty spojit a ukázat naši výrobu jako kuchyň, ve které obrazně řečeno „vaříme“ naše produkty,“ vysvětluje Ing. Petr Blažek, generální ředitel společnosti Dřevojas, v. d.

Vzhled samotné expozice skutečně evokuje dobře vybavenou kuchyni, v níž na první pohled nepoznáte, že některé doplňky jsou vlastně svým původem určeny do koupelny. „Naším cílem bylo ukázat, že svět koupelen se dá velmi jednoduše převést do světa kuchyní. Keramické umyvadlo TRIUMPH může hravě sloužit jako originální místa na ovoce, kuchyňskou linku zase s přehledem zastoupí koupelnová skříňka z řady STORM,“ přibližuje Ing. Petr Blažek a dodává: „Kuchyň zároveň slouží i jako sklad nádobí. My podobně skladujeme naše výrobky v našem skladu. Proto se v expozici objevuje i regál obsahující jak talíře, tak i naše umyvadla Q 60 a HARMONII 65.“ Samotný regál je podobně jako celý stánek vyrobený z masivu. Jeho volba asociuje surový stav materiálů – ať už na výrobu koupelnového nábytku nebo na přípravu jídel.

Hravá je i zvolená barevná kombinace expozice – studená modrá, firemní barva Dřevojasu, kontrastuje s teplým odstínem žluté.

„Netradiční formou našeho stánku jsme chtěli vyjádřit, že svět jídla se světem koupelen v mnohém souvisí. Tak jako chce dobrý kuchař uvařit ve své kuchyni chutné jídlo, tak i my chceme ve své výrobě vytvářet kvalitní nábytek,“ uzavírá Ing. Petr Blažek.

Dřevojas, v. d.

Společnost Dřevojas je jedním z nejvýznamnějších a největších českých producentů

a dodavatelů koupelnového nábytku na český i evropský trh. Téměř 70. letá tradice výroby se promítá do vysoké kvality provedení a zajímavého designu, který dokáže oslovit a zaujmout. Výjimečná je společnost Dřevojas také pro vývoj a výrobu vlastních keramických umyvadel k většině produktových řad, a to pod registrovanou evropskou značkou Dreja ®, která dodává tomuto nábytku punc originality

a nezaměnitelnosti.



