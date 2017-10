Decentralizovaný nástroj pro zálohu firemních dat - 100TB cloudová služba aCloud Backup

Společnost Altron ukončila pilotní provoz služby aCloud Backup a převedla ji do komerčního plného provozu. Cloudová služba je určena k zálohování firemních dat a celých virtuálních serverů ve vyhrazené infrastruktuře Altronu.

Podle Gartneru, se více než bilion dolarů výdajů na IT do roku 2020 přesune do cloudu. Trh pro cloudové služby tak vyrostl do stavu, kdy představuje významné procento celkových výdajů na IT. Kritická firemní data dnes představují významnou hodnotu, o kterou je potřeba pečovat – zajistit jejich vysokou dostupnost a bezpečnost, a to kdykoliv a kdekoliv. Prostřednictvím nové služby aCloud Backup tak společnost Altron dává firmám možnost efektivně zálohovat velké objemy dat mimo svou infrastrukturu a zpětně se k nim dostat pomocí šifrovaného spojení. Data se nacházejí v chráněném prostoru datového centra Altron, kde jsou zašifrována a přístup k nim má pouze zákazník.

„Bezpečně zálohovaná data představují důležitý základ pro každé podnikání. Proto jsme na naší platformě spustili novou službu Altron aCloud Backup, která snadno a bez investic do hardware zajistí ochranu dat pro případ jejich poškození nebo ztráty,“ uvedl Robert Urbaník, Head of Security ve společnosti Altron.

Pro provoz služby Altron aCloud Backup se využívá technologie Veeam Cloud Backup a Veeam Backup & Replication s dostupností 99,9 % a zastřešené dohledovým centrem Altron. Dostupná je standardně v kapacitě do 1 do 100 TB nebo individuálně s možností zvolit si počet zálohovaných serverů podle potřeby.

