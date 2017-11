Zimní pohádka: vánoční inspirace pro váš domov

Také milujete první sníh? Sněhové vločky poletující v chladivém vzduchu, děti výskající radostí, krajina přikrytá bílou peřinou… To je pravá zimní pohádka, na kterou se těší nejeden z nás. A přesně v tomto duchu se nesl i slavný pařížský veletrh Maison & Objet, na kterém designéři představili trendy na nadcházející vánoční sezónu. Stylistky Westwing pro vás připravily výběr toho nejlepšího – nechte se inspirovat jejich radami a prožijte pohádkové Vánoce.

Zimní radovánky

Je na čase oprášit sportovní vybavení! Lyže, sáňky či brusle letos využijeme nejen na horách, ale také jako stylové bytové dekorace. Do módy totiž přichází aranžmá inspirovaná zimními sporty. Lavice připomínající sáňky zkrášlí každou předsíň a na stromeček můžete letos pro změnu zavěsit ozdoby ve tvaru bruslí a lyží. A nemusíte se držet pouze menších kousků. Máte-li ve sklepě staré dřevěné lyže po prarodičích, nyní je ten správný čas je ukázat světu! Pokud je zavěsíte nad krb či jídelní stůl, váš domov okamžitě získá atmosféru útulné horské chaty, jakou známe z oblíbené komedie S tebou mě baví svět. A protože k horám neodmyslitelně patří sníh, celek doplňte hřejivými textiliemi, například s motivy zasněžené krajiny

Co se děje v lese

Chcete si odpočinout od předvánočního shonu? Připravte si do termosky svůj oblíbený čaj a vypravte se do lesa na dlouhou procházku. Užívejte si ticha, čerstvého vzduchu, a… sbírejte šišky! Nekorunované královny zimních stylizací jsou natolik univerzální, že se mohou objevit na adventním věnci, zavěšené na stromečku i ve formě podstavce stolní lampy. „Mezi nejmódnější doplňky této zimy patří velké skleněné poklopy zakrývající nejrůznější dekorace. Vezměte nasbírané šišky, nastříkejte je zlatou a stříbrnou barvou a naaranžujte pod poklop. Jednoduché, elegantní a krásné!“ říká Delia Fischer, zakladatelka a kreativní ředitelka Westwing.cz. A co nesmí chybět v aranžmá inspirovaném lesem? Přece jeho obyvatelé – lišky, veverky a jeleni.

Pro milovníky klasiky

Zastánci vánoční klasiky mohou sáhnout po tradičních dekoracích v odstínech červené, zlaté a stříbrné. Stromeček, ať už zvolíte živý či umělý, se během svátků stává hlavní ozdobou každé domácnosti a není divu, že jeho zdobení je pro mnohé rituálem, na který se těší celý rok. Sváteční výzdobu si však zaslouží i jiná místa. „Hitem letošních vánoc jsou bezesporu malé keramické stromečky. Zkuste se vžít do role stylisty a vytvořte z nich originální kompozici, kterou ozdobíte štědrovečerní tabuli. Začněte od několika stromečků různých velikostí, přidejte větvičky, šišky nebo jmelí a celek doplňte typickým vánočním akcentem v podobě andělíčka či hvězdy“ radí Delia Fischer.

