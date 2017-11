Podoba záchytek se má výrazně změnit, některé to položí

Provozovatelé záchytek v Česku se bouří proti novým pravidlům, která zavádí ministerská vyhláška. Řada z nich bude totiž muset přestavovat a potřeba bude i více personálu. Už tak ztrátová zařízení se kvůli tomu dostanou do ještě větších finančních problémů. Například jediný provozovatel záchytky na Vysočině poslal na úřad výpověď smlouvy, skončit chce v březnu.

"Prošlo to rozsáhlou rekonstrukcí, nicméně podle nové vyhlášky by to mělo projít dalšími úpravami," reagoval mluvčí provozovatele záchytky v Jihlavě Martin Málek. A to bude stát další nemalé peníze, které jihlavské záchytce chybí. Provozovatel záchytné stanice tady už podal zřizovateli Kraji Vysočina výpověď a to z ekonomických důvodů.

Vyhláška totiž požaduje určitou velikost místností, ale i pohledové oddělení toalety, určuje intenzitu světla nebo vybavení pokoje signalizací.Třeba ta by se prý ale mohla měnit každý den.

"Není problém toto zařízení utrhnout během prvních pěti minut pobytu," vysvětlil ředitel záchytky v Hradci Králové Vlastimil Kyral. Podle Málka je přibližně 80 % lidí na záchytce velmi agresivní.

"Nejsme z toho úplně nadšeni. Už nyní mají velký komfort a neradi bychom z toho budovali úplně hotely," reagoval radní pro zdravotnictví pražského magistrátu Radek Lacko.

"Záchytná stanice je zdravotnické zařízení, proto se na něj musejí vztahovat veškeré hygienické předpisy jako na zdravotnické zařízení," vysvětlila mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.

Další požadavky nové vyhlášky směřují i na počet personálu a na stálou přítomnost lékaře. Tím vším stoupnou náklady na provoz. Přitom už teď jsou záchytky výrazně ztrátové. Třeba tento muž už má za sebou stovku pobytů na záchytce a dluží statisíce.

"Po stý? To ani nevím. Je to možný no," reagoval rekordman. Za pobyt na záchytce zaplatí jen zhruba každý třetí. "Doplácíme zhruba 5 milionů korun ročně," uvedl Lacko. "Ztrátu a příspěvek na provoz poskytuje kraj, jinak by záchytka nebyla schopna přežití vůbec," doplnil Kyral.

A nová vyhláška pošle záchytky do ještě větší ztráty, které opět zaplatí kraje. "Vyhláška prošla klasickým připomínkovým řízením v rámci kterého se vyjadřují odborníci i krajské úřady," uvedla Čechová.

Provozovatelé záchytek už kvůli nové vyhlášce naplánovali na začátek prosince společné jednání.