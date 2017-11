Josef Lada: dnes začíná v Galerii Tančící dům velká retrospektivní výstava

Galerie Tančící dům otevřela 15. listopadu rozsáhlou retrospektivní výstavu díla Josefa Lady, která připomíná výročí 130 let od narození a 60 let od úmrtí tohoto významného českého malíře. Expozice Sedmičky Josefa Lady zobrazuje ve čtyřech podlažích Tančícího domu téměř 400 děl. Mezi nimi nejznámější Ladovy obrazy, tvorbu pro děti, ilustrace časopisů, repliku umělcovy pracovny včetně osobních věcí i rodokmen jeho rodiny. Některé obrazy a ilustrace byly k vidění naposledy v roce 1957. Výstava je unikátní také interaktivními exponáty, které jsou součástí Ladovy přehlídky zcela poprvé. Expozice Sedmičky Josefa Lady je k vidění v Galerii Tančící dům do 1. dubna 2018.

Výstava je symbolicky umístěna v Tančícím domě v oblasti Podskalí, části Prahy mezi Jiráskovým náměstím a Výtoní, kde Josef Lada žil. Nabízí výběr toho nejlepšího z tvorby Josefa Lady i náhled do jeho soukromého života. „Téměř 400 děl jsme zapůjčili z osmi muzeí, galerií a od soukromých sběratelů, díky tomu je to největší výstava díla Josefa Lady za posledních deset let v Praze,“ říká Robert Vůjtek, ředitel galerie. „Výstavu jsme připravovali více než rok a věřím, že se nám podařilo dát dohromady opravdu jedinečný soubor děl, který návštěvníkům ukáže mého dědečka i z jiné perspektivy , než pouze jako slavného malíře a ilustrátora. Lidé nahlédnou přímo do jeho pracovny, uvidí také jeho kostýmní návrhy i obrazy, které nebyly během posledních 60 let nikde veřejně vystaveny,“ vysvětluje Josef Lada, vnuk malíře.

V prvním patře a druhém podzemním podlaží jsou k vidění známé Ladovy obrazy jako Rvačka v hospodě (1943), Ponocný (1948) či Tři koledníci na sv. Štěpána (1942) i méně známý obraz Mikuláš, anděl a čert (1940), skica Ročních období , která vznikla okolo roku 1940, Volební karikatury I. a II. z 20. let nebo soubor ilustrací Radecký a kanonýr Jabůrek , který byl naposledy vystaven v roce 1957. Návštěvníci si mohou prohlédnout také ilustrace časopisů a knih včetně slavného Haškova Švejka . První podzemní podlaží představuje návštěvníkům tvorbu pro děti , a to za pomoci řady interaktivních exponátů jako jsou model auta strašidla Mulisáka z večerníčku Bubáci a Hastrmani spojen ý s animací ladovské krajiny či maketa knihy Kaňka do pohádky , kterou mohou děti prolézat. Připraveno je i promítání animovaného seriálu Kocour Mikeš. V přízemí galerie mohou návštěvníci nahlédnout do soukromého života Josefa Lady. K vidění je zde rodokmen Ladovy rodiny, model malířovy pracovny a jeho další osobní věci. Součástí přízemí jsou i filmové kostýmy, které Lada navrhl. V rámci doprovodného programu výstavy proběhnou koncerty filmových skladeb v podání Filmové filharmonie a komentované prohlídky s vnukem malíře Josefem Ladou či kurátory. Na koncerty i komentované prohlídky je nutná rezervace na www.sedmickyjosefalady.cz.

15. 11. 2017 – 1. 4. 2018

Výstava Sedmičky Josefa Lady

Galerie Tančící dům

Jiráskovo náměstí 6, Praha 2

Kurátoři výstavy: Lev Pavluch, Jana Sommerová, Jindřich Ulrich, vnuk malíře Josef Lada

