Praha přivítá první dámu současné architektury

Mimořádné setkání s přední osobností současné architektury Farshid Moussavi nabízí již příští týden v pondělí 27. listopadu od 18:30 v Betlémské kapli cyklus přednášek “November Talks”. Íránsko-britská architektka Farshid Moussavi patří k ženám, které svým talentem, kreativitou a specifickým viděním světa v mnohačetných souvislostech posouvají výrazně hranice svého oboru a staví se tak po bok těch nejlepších výtvarnic, módních návrhářek a designérek, jako jsou nebo byly v různých časech například Coco Chanel, Vivienne Westwood nebo Zaha Hadid.

Pro její práce je typická čistota tvaru, ať už se jedná o dnes ikonický komplex terminálu jokohamského přístavu, budovu Muzea současného umění v americkém Clevelandu, interiéry butiků pro Victorii Beckham nebo právě dostavěný, obdivovaný a vysoce ceněný blok dvou bytových domů s motivem záclon jako základním výtvarným a architektonickým elementem ve francouzském Montpellier. Lehkost a využití zdobnosti není samoúčelné a jen podtrhuje dechberoucí sebevědomou a komplexní eleganci autorčiných domů, budov, obchodních komplexů i realizací ve veřejném prostoru.

Přednáška je součástí série “November Talks” (Listopadové promluvy), kterou 12. rokem organizuje nadace Sto-Stiftung na šesti předních evropských školách architektury. Na Fakultě architektury ČVUT se koná třetím rokem. Smysl celé akce objasňuje profesor Zdeněk Zavřel, proděkan pro zahraniční vztahy FA ČVUT: „Hledali jsme mezi řečníky, kteří v rámci tohoto přednáškového cyklu již vystoupili na jiných školách. Co je spojuje? Pracují v mezinárodních souvislostech, řada z nich učí na zahraničních školách. Propojení česká architektura potřebuje jak sůl.“

Mimořádnou příležitost setkat se s Farshid Moussavi, zakladatelkou a šéfkou studia FMA, která je také výtečnou a váženou pedagožkou a teoretičkou, má české odborné i laické publikum v pondělí 27. listopadu 2017 od 18:30 v pražské Betlémské kapli. Vstup je volný. Více informací na https://www.facebook.com/events/1977213932547942/.

„Jsem nadšená, že mohu být architektkou právě nyní,” říká Farshid Moussavi v jednom z rozhovorů pro britský Guardian, a dodává: „Žijeme v době, kdy se nápady sdílejí, migrují celým světem. Není čas ohlížet se zpátky, je třeba jít dál. Můžete mít dejme tomu dva domy a oba mají kruhový tvar balkónu. Ale rozdíl mezi nimi vytváří právě architektura. A ten rozdíl poskytuje prostor k diskuzi.” Zároveň si uvědomuje, že architekt není všemocný, a že řada vlivů každodenně vstupuje do jeho práce a vizí. Záměry developerů, politické a ekonomické souvislosti a v současnosti také nebezpečí terorismu omezují možnosti uplatnit neotřelé a originální vize. Farshid Moussavi našla však klíč i k řešení této situace. Nazývá to “micropolitcs” a jde o zdánlivě jednoduchou věc: Soustředit se na to, aby v daných podmínkách a limitech odvedla co nejlepší a nejoriginálnější práci. „Velká architektura si byla vždy vědoma síly svých nástrojů a jejich možností,” dodává první dáma světové architektury.

Farshid Moussavi je architektka, vedoucí kanceláře Farshid Moussavi Architecture (FMA) a profesorka Harvardské university. Na přelomu století spoluzaložila se svým tehdejším manželem Alejandro Zaera-Polem londýnský ateliér Foreign Office Architects (FOA), který se proslavil jako jedna z nejkreativnějších kanceláří – zahrnující jak architekturu, urbanismus, tak tvorbu krajinářskou. Farshid Moussavi získala vzdělání na Harvard’s Graduate School of Design, University College London a Dundee University, vyučuje a externě působí na mnoha akademických institucích po celém světě. V roce 2015 byla zvolena členkou Královské akademie umění v Londýně. Svoje poznatky, úvahy, teoretické koncepce a výsledky výzkumu na Harvardu publikovala ve třech zásadních knihách Function of Ornament (2006), Function of Form (2009) a Function of Style (2015). Více na www.farshidmoussavi.com.

