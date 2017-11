Psi v ohrožení: do Česka se dostala smrtelná choroba

Na Písecku se potvrdila vzácná Aujeszkyho choroba u uhynulého loveckého psa. Nakazil se pravděpodobně od divočáka. Je to letos již druhý případ. Pro člověka není nemoc nebezpečná, pro psy a jiná domácí zvířata je však smrtelná.

"U divokých prasat je však onemocnění poměrně rozšířené. Státní veterinární správa (SVS) proto znovu upozorňuje lovce, aby se snažili zabránit svým psům v přímém kontaktu s divočáky. Chovatelé hospodářských zvířat by pak měli dodržovat preventivní opatření proti zavlečení nákazy," informoval mluvčí SVS Petr Vorlíček.

V českých chovech domácích prasat se nákaza nevyskytuje. K poslednímu potvrzenému případu úhynu psa na tuto chorobu došlo letos v lednu na Klatovsku. V loňském roce se objevily dva případy.

"Majitelé psů by pak z preventivních důvodů neměli nechat pobíhat své psy v honitbách s možným výskytem divokých prasat. Při pohybu v lese či lovu je pak důležité zabránit kontaktu psů s divokými prasaty. Psi by se pak neměli dostat do styku s krví a vývrhy ani syrovým či nedostatečně upraveným masem divočáků,“ doplnil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

V ČR aktuálně probíhá monitoring výskytu nákazy. Jeho výsledky budou známy v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku.

Aujeszkyho choroba (ACH), nazývaná někdy také Pseudorabies (pseudovzteklina) je infekční virové onemocnění. Šíří ji převážně dospělá prasata, která nemoc jako jediná přežívají. Původcem onemocnění je herpesvirus, který napadá nervovou soustavu a dýchací ústrojí. Nákaza je přenosná také na skot, ovce, kozy, psy, kočky, králíky, stejně tak na volně žijící živočichy.

Přenáší se nejčastěji přímým kontaktem, ale také slinami, krví, pozřením vyvržených vnitřností či odřezků masa. Onemocnění není léčitelné a pro nakažené psy je proto smrtelné.