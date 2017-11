Prestižní cena od EU pro Česko: jaká jsou naše nejkrásnější místa

Orlické hory a Podorlicko patří k nejkrásnějším místům, které v Česku máme. Myslí si to i Evropská komise, která tuto lokalitu ocenila prestižní cenou. Do soutěže se zapojila s produktem Zámky na Orlici - česká Loira. Ocenění vyzdvihlo destinaci na evropskou úroveň.

Tématem letošního ročníku soutěže EDEN, která cílí na méně známé evropské regiony, byl kulturní turismus. Orlické hory a Podorlicko se postupně dostaly mezi tři nominované finalisty a nakonec se staly absolutním vítězem.

"Ocenění má pro destinaci velikou hodnotu a moc si toho vážíme. Orlické hory a Podorlicko jsou pro mnohé stále neobjeveným regionem, který tiše vyčkává, až přijde jeho čas. A přišel!" sděluje své dojmy Jaroslav Zedník, předseda zájmového sdružení Orlické hory a Podorlicko.

"Podpora produktu je pro nás výzvou dále jej rozvíjet a návštěvníkům pobyt v destinaci ještě více zpříjemnit a motivovat k objevování dalších pokladů, které tu máme," dodává Eva Vaníčková, ředitelka destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko.

Prohlídku zámků si zpříjemníte posezením v zámeckých kavárnách, cukrárnách a restauracích, procházkou zámeckými parky a oborami, projížďkou po cyklostezkách nebo návštěvou některé z celé řady kulturních akcí. Na zámku v Potštejně a Doudlebách nad Orlicí se můžete i ubytovat, po domluvě také v Častolovicích.

Zajet sem můžete na jednodenní výlet, ale můžete tu strávit i několik dní. Inspirací vám může být 3denní doporučený program včetně tipů, kde se ubytovat, dobře najíst a co dalšího v okolí podniknout, který najdete na turistickém portále destinace www.mojeorlickehory.cz.

Destinace je na zámky i osobnosti šlechtických rodů skutečně bohatá, za dalšími příběhy zavítejte na Kolowratský zámek do Rychnova nad Kněžnou, za rodem Colloredo-Mansfeldů do Opočna či rodem Parishů do Žamberka, ale také do Kvasin, Letohradu, Lanškrouna či Chocně.