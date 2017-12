Pošta má problémy: zrušte balíky do ruky, často končí na pobočce

Stížností na chování doručovatelů České pošty přibývá. Do redakce dorazily desítky emailů lidí, kterým pošťák nedoručil zásilku a ani nezazvonil, přestože čekali doma právě na něj. Někteří jdou dokonce tak daleko, že Poštu výzývají, aby službu "balík do ruky" úplne zrušila.

Desítky lidí se redakci TN.cz ozvaly, aby popsaly zkušenosti s Českou poštou. Všechny emaily byly negativní a většina z nich začínala podobně. "Stalo se mi to samé, balík jsem nedostala hned několikrát," napsala jedna čtenářka. "Je to hrůza a arogance. Na zásilku čekám od 22. listopadu," uvedl zase Patrik.

Česká pošta před Vánocemi tradičně nestíhá balíky doručovat v určeném čase. Mnoho lidí si navíc stěžuje, žepříjemce a rovnou zásilku odvezou na pobočku.

"Pondělí až středu jsem strávil doma čekáním na zásilku a nedočkal se. Ani jsem si nemohl dojít do obchodu nakoupit potraviny. Ve čtvrtek jsem po zásilce začal pátrat a dozvěděl se, že je uložena na poště," svěřil se Jiří.

"Zrovna dnes jsem čekala doporučený balík do ruky, zaplatila služby dovozu a aniž by se řidič namáhal, balík odvezl rovnou na pobočku. Volala jsem na poštu, balík tam mám. Napsali mi, že jsem nebyla k dostižení, a přitom jsem nikam nevyšla, zvonek mi jde," popsala Zita.

Právě služba "balík do ruky" byly nejčastějším problémem, o nichž zákazníci Pošty redakci TN.cz psali. Pokud člověk této služby využije, měla by mu zásilka dojít následující pracovní den po podání. Za "balík do ruky" si ale připlatíte - podle jeho hmotnosti (ceník zde).

I tyto zásilky ale, jak vyplývá ze zkušeností zákazníků, mají často zpoždění, případně skončí na pobočce pošty. Někteří lidé proto volají po úplném zrušení této služby. Třeba Jakub, který se svěřil s příběhem z letošního září.