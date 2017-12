Seznam mostů, které chátrají a hrozí na nich nebezpečí

Zřícení Trojské lávky vyvolalo obavu, aby se podobná událost neopakovala. Praha plánuje uzavření několika mostů. Podle Technické správy komunikací (TSK) je jich velké množství ve špatném stavu. Některé dostaly podobné hodnocení, jako Trojská lávka. Tento problém ale není pouze v Praze. Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) odmítl, že by město ohledně mostů podcenilo nebo zanedbalo situaci. Do mostních konstrukcí investovalo v letech 2014 až 2017 celkem 1,25 miliardy korun. Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) řekla po sobotním zřícení lávky v Troji, že bude požadovat detailní prověření ostatních lávek a mostních konstrukcí v hlavním městě. V Praze je ve špatném stavu více než stovka mostů, vybrali jsme některé z nich: Radotínská lávka Praha zváží uzavření radotínské lávky. "Uzavření radotínské lávky se zvažuje dlouhodobě, musí se zvážit velmi rychle," řekl Dolínek, který má v kompetenci Technickou správu komunikací. Hlávkův most Hlávkův most vede nad ostrovem Štvanice. "Může tam dojít k vyloučení tramvajové dopravy v nejbližších měsících," upozornil Dolínek. Most má dvě části, které oddělují ostrov Štvanice. "Oba objekty propojující vltavské břehy mají vady a poruchy, které mají přímý vliv na životnost konstrukcí. Ve velmi špatném stavu jsou vložené meziklenbové desky pod tramvajovým tělesem a vozovka. Dosažení normových hodnot zatížitelnosti u stávajících konstrukcí je prakticky nerealizovatelné," napsala po poslední kontrole před několika lety Technická správa komunikací.

Libeňský most V nevyhovujícím stavu je i Libeňský most. Praha ale nemůže podle Dolínka v současné situaci řešit, protože ministerstvo kultury doposud nerozhodlo o tom, jestli je konstrukce památkou, nebo není. Náměstek prý bude rozhodnutí urgovat. "Stavební stav kloubů rámů je velmi špatný, u hlavních kleneb jako špatný. Korozní úbytek výztuže u rámové části členěné východní opěry. Progresivní vývoj koroze trámů rámové konstrukce, která je lokálně oslabena až o 14% původního profilu," stojí ve zprávě Technické správy a komunikací z roku 2016. Železniční most

Praha v prosinci plánovaně znepřístupní lávku pro pěší na Železničním mostě, protože lávky pro chodce a cyklisty se budou kompletně předělávat. "Zjištěn vysoký korozní úbytek u některých ocelových podpěrných konzol," napsalo TSK.

Barrandovský most

Naplánovaná je i oprava Barrandovského mostu. Město v lednu vyhlásí vítěze soutěže na diagnostiku mostu a začne se připravovat projekt jeho opravy. I ten je totiž podle TSK ve špatném stavu.

"Výrazné průsaky vody, kde vzniká nebezpečí jejího průniku do trubek kabelového předpětí a vzniku koroze, předpínací výztuže s nezvratnými následky. Izolace mostu je na konci své životnosti," stojí ve správě. TSK navrhuje provést nejdéle do roku 2020 výměnu celé vozovky.

Most Legií

TSK minulý rok navrhovala do roku 2017 zahájit přípravu na celkovou opravu Mostu Legií. "Patrný nárůst degenerativních poruch kamenných prvků kleneb v důsledku nefunkčního hydroizolačního systému a narůstající nesoudržnost vazby kamenných prvků zábradlí," napsalo TSK.

Lanový most (Jižní spojka)

Praha podle Dolínka poslala odborníky prozkoumat stav Lanového mostu na Jižní spojce, oznámil v pondělí primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD). Most je ve špatném stavu a hrozí to, že na něj bude zakázán vjezd autům nad 12 tun.

"V závěru roku 2010 bylo v konceptu dokončeno vyhodnocení tuhosti koncových oblastí nosné konstrukce a funkce ložisek na pilířích mostu, které se v důsledku mimořádného excentrického namáhání kamionovou dopravou dostaly mimo optimální účinnou pracovní polohu. Výměna ložisek a realizace opatření ke zvýšení tuhosti koncových oblastí NK byla dokončena v r. 2012. Na vozovkách v pravých jízdních pruzích dochází k rozpadu jejich ložné vrstvy s opakovanými vznikem deformací a výtluk," stojí ve správě.

Kde jsou nejnebezpečnější mosty ve zbytku republiky:

Most u Černé Hory

Na trase jedné z nejfrekventovanějších silnic na Moravě, hlavním tahu 1/43 z Brna na Svitavy, je také most ve špatném stavu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) muselo v červenci kvůli havarijnímu stavu uzavřít most na obchvatu Černé Hory. Hrozilo totiž jeho zřícení.

Veškerá doprava pak směřovala přímo přes Černou Horu. Pro řidiče to nepředstavovalo výraznější zdržení, pro místní to ale byla velká zátěž. Po dvou měsících byl ale provoz částečně obnoven, specializovaná firma totiž dokončila podpěry mostu, který je v havarijním stavu.

Podle ředitele brněnského závodu ŘSD Davida Fialy bude nutné most zbourat a postavit úplně nový, což bude stát desítky miliónů korun a dopravu to zkomplikuje na několik měsíců. Na přelomu ledna a února bude zdemolován a na jeho místě vyroste nový.

Začátkem ledna byl uzavřen ocelový silniční most plukovníka Šrámka, který vede přes řeku Orlice ve Svinarech. Díky detailní prohlídce konstrukce mostu bylo zjištěno, že je v havarijním stavu. Most bude prozatím pro dopravu uzavřen na neurčito.

"Královéhradecký kraj plánuje nahradit havarijní most mostem novým. Odhadované náklady na novou mostní konstrukci jsou zhruba 40 milionů korun," uvedla Deníku mluvčí Královéhradeckého kraje Martina Götzová.

Nový most by měl podle návrhu mít šířku vozovky 7 metrů a jednostranný chodník o šířce 2,5 metru. Náklady na jeho stavbu byly odhadnuty na 35 milionů korun. Stavět se pravděpodobně začne na jaře příštího roku.

Most v Roudnici

V havarijním stavu je i most v Roudnici nad Labem. Jeho oprava by mohla začít přibližně za rok a půl. Radní Ústeckého kraje již vybrali firmu, která zhotoví projektovou dokumentaci. Přibližně za dva roky by mohla začít kompletní oprava mostu. Kvůli nevyhovujícímu stavu mostu musely úřady snížit tonáž pro projíždějící auta.