Lékaři, zubaři i lékárníci žádají: zastavte eRecept, nic nepřináší a náklady zaplatí pacient

Lékaři, stomatologové i lékárníci nesouhlasí s elektronickými recepty. Jejich zástupci žádají senátory, aby zastavili jejich povinné zavedení a napsali jim dopis. Text dopisu zveřejnil portál Nasezdravotnictvi.cz.

Od počátku příštího roku by měl podle zákona každý lékař, stomatolog a lékarník povinně vystavovat elektronický recept. Pokud to nedodrží, hrozí mu pokuta až dva miliony korun. Doktorům vadí především povinnost zavedení a to, že eRecept nepřináší kromě administrativní zátěže nic přínosného pro pacienty.

Elektrický recept i přes dlouholetý vývoj nesrovnává užívané léky, nevaruje před jejich kombinacemi nebo nadužíváním. Lékařům údajně přináší jen administrativu a finanční zátěž. Mnoho z nich už proto kvůli eReceptu a povinnému EET oznámilo ukončení svých praxí.

"Budeme bránit všechny své členy, kteří by se dostali do problémů kvůli tomu, že předepíší pacientovi lege artis potřebný lék klasickým způsobem. Budeme hájit lékaře, kteří v souladu s etickými imperativy svého povolání upřednostní zájmy pacientů, všemi dostupnými právními prostředky. Nebudeme litovat peněz ani námahy. Je to principiální otázka," řekl prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek.

Stomatologové označili povinný eRecept "za nesmysl". Za pravdu jim v tom dává i ministerstvo zdravotnictví. Zubaři totiž vydávají jen minimum receptů a náklady na elektronický recept se jim nepokryjí. Zaplatí je tedy pacient.

"U stomatologů i ministerstvo souhlasilo, že při 100 nebo 200 receptech ročně je povinný eRecept nesmysl, který nekryje úhrada receptu. Každý pacient, vesměs bez receptu, tak zaplatí o 10 korun při návštěvě ze svého navíc. Někdo se jich měl zeptat anebo jako v Estonsku dát k dispozici systém lékařům bez dalších nákladů," vysvětlil prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Zastavení povinného eReceptu bude záležet na zítřejším postoji senátorů a na tom, jestli záležitost stihnou projednat do konce roku. Návrh na poslední chvíli podalo devět senátorů. Autoři novely také upozorňují na to, že kvůli povinnému eReceptu hrozí ukončení mnoha lékařských praxí.