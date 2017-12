Nejvíce medializované pivovary: Gambrinus u nás porazil Pilsner Urquell, nejlépe se píše o Březňáku

Společnost Monitor Media, jednička na trhu monitoringu médií, na základě statistiky výrazů sestavila žebříček zkoumající medializaci největších pivovarů na českém trhu v období od ledna do listopadu 2017. Reflektuje nejen počet zmínek v předních médiích, ale také jejich mediální zásah (GRP), přepočet na reklamní plochu (AVE) a míru emočního zaujetí.

Žebříček nejmedializovanějších pivovarů

Největší vliv na média, a tudíž také nejmedializovanější pivovary patří zahraničním majitelům. „První příčka se skoro dvojnásobným náskokem na druhou, co se počtu zmínek v médiích týká, patří značce Gambrinus. Následovaná je dalším pivovarem spadající do jedné skupiny, a to sice Pilsner Urquellem. Třetí pozici obsadil Ostravar a čtvrtou Staropramen, oba patřící do skupiny Staropramen. První pětku uzavírá Velkopopovický Kozel opět ze skupiny Plzeňského Prazdroje,“ řekl Tomáš Berger, CEO Monitora Media. Dále následuje první pivovar ze skupiny Heineken, a to sice Krušovice, a za ním Lobkowicz. Bernardu patří osmá příčka a nošovickému Radegastu devítka. První desítku uzavírají Svijany. Až na posledním, 20. místě, figuruje státní podnik Budějovický Budvar.

Pozice Pivovar Počet zmínek Skupina 1. Pivovar Gambrinus 7 403 Plzeňský Prazdroj 2. Pilsner Urquell 3 950 Plzeňský Prazdroj 3. Pivovar Ostrava 2 424 Pivovary Staropramen 4. Pivovar Staropramen 2 058 Pivovary Staropramen 5. Pivovar Velké Popovice 1 960 Plzeňský Prazdroj 6. Pivovar Krušovice 1 099 Heineken Česká republika 7. Pivovar Lobkowicz 870 Pivovary Lobkowicz Group 8. Pivovar Humpolec (Bernard) 699 Rodinný pivovar Bernard 9. Pivovar Nošovice (Radegast) 680 Plzeňský Prazdroj 10. Pivovar Svijany 552 LIF Group 11. Pivovar Přerov (Zubr) 469 PMS Přerov 12. Pivovar Brno (Starobrno) 337 Heineken Česká republika 13. Pivovar Hanušovice (Holba) 328 PMS Přerov 14. Pivovar Litovel 325 PMS Přerov 15. Pivovar Strakonice (Dudák) 305 Měšťanský pivovar Strakonice 16. Pivovar Březňák 302 Heineken Česká republika 17. Pivovar Benešov (Ferdinand) 292 Pivovar Benešov 18. Pivovar Dvůr Králové nad Labem (Tambor) 272 EPOS CZ 19. Pivovar Chodová Planá 267 Chodovar 20. Pivovar Budvar 250 Budějovický Budvar

Z hlediska vlastníků pivovarů, respektive pivovarnických skupin se v první desítce objevují zejména společnosti se zahraničními majiteli. Výjimku tvoří humpolecký Bernard (který však z poloviny vlastní Belgičané) a Svijany. Pokud bychom se podívali na první dvacítku, tak zde se situace mění. Figuruje v ní hned osm pivovarnických skupin patřících tuzemským podnikatelům (Rodinný pivovar Bernard, LIF Group, PMS Přerov, Měšťanský pivovar Strakonice, Pivovar Benešov, EPOS CZ, Chodovar a Budějovický Budvar).

Pro srovnání se pojďme podívat na letošní předpokládaný výstav pivních skupin, tedy kolik vyprodukují piva: „Stejně jako v předchozích letech bude českému trhu jasně dominovat skupina Plzeňského Prazdroje (cca 11 milionů hl/rok), druhé skončí pivovary Staropramen (cca 3 miliony hl/rok) a třetí pivovary skupiny Heineken ČR (cca 2,4 milionů hl/rok). S mírným odstupem bude následovat Budějovický Budvar (cca 1,6 milionu hl/rok). Nad milion se už žádný jiný pivovar výstavem zřejmě nedostane a o další pozice se podělí skupiny Pivovary Lobkowicz Group, LIF Group a PMS Přerov. V tomto roce nejspíše dále poroste humpolecký pivovar Bernard, který dosáhl v roce 2016 ročního výstavu více než 300 tisíc hl. V ČR je dnes cca dalších desítka pivovarů, které mají výstav nad 100 tisíc hl ročně, a poté je trh již značně segmentován a zaznamenává posledních 4-5 let velký nárůst menších řemeslných pivovarů. Vždy s příchodem nové vlády nejen český trh bedlivě sleduje, co bude s Budějovickým Budvarem. Zdali se jej rozhodne stát zprivatizovat prodejem investorovi, nebo nabídne akcie Budvaru na pražské Burze cenných papírů. Případně jaká bude další strategie Budvaru zůstane-li plně v rukou státu,“ řekl Jan Brabec, odborník na pivovary ze serveru Žejdlík.cz.

Žebříček podle mediálního zásahu

Podrobením zkoumání dalšího ukazatele, mediálního zásahu (GRP), zjistíme, že žebříček má poněkud jinou podobu. Největšího zásahu se opět dostalo Gambrinusu, následovaného Pilsner Urquellem. Avšak ačkoliv ostravskému pivovaru Ostravar se v médiích z hlediska počtu zmínek podařilo obsadit třetí pozici, v případě GRP si o jedno pohoršila. Ztráta pro pivovar to sice je, ale v rámci skupiny nikterak zásadní. Pouze si totiž prohodila místo s mateřským Staropramenem. Největším skokanem se však stal Budvar. Státní podnik si v případě mediálního zásahu polepšil o deset míst. Změna pozic se odehrála také u Radegastu a Svijan. Zcela jiné pořadí figuruje v závěru žebříčku, od třináctého místa, kdy hned sedm pivovarů změnilo pozice.

Pozice Pivovar GRP Skupina 1. Pivovar Gambrinus 1 246 Plzeňský Prazdroj 2. Pilsner Urquell 1 170 Plzeňský Prazdroj 3. Pivovar Staropramen 842 Pivovary Staropramen 4. Pivovar Ostrava 721 Pivovary Staropramen 5. Pivovar Velké Popovice 658 Plzeňský Prazdroj 6. Pivovar Krušovice 395 Heineken Česká republika 7. Pivovar Lobkowicz 349 Pivovary Lobkowicz Group 8. Pivovar Humpolec (Bernard) 275 Rodinný pivovar Bernard 9. Pivovar Svijany 138 LIF Group 10. Pivovar Budvar 136 Budějovický Budvar 11. Pivovar Nošovice (Radegast) 122 Plzeňský Prazdroj 12. Pivovar Přerov (Zubr) 111 PMS Přerov 13. Pivovar Brno (Starobrno) 105 Heineken Česká republika 14. Pivovar Březňák 90 Heineken Česká republika 15. Pivovar Strakonice (Dudák) 82 Měšťanský pivovar Strakonice 16. Pivovar Litovel 80 PMS Přerov 17. Pivovar Hanušovice (Holba) 68 PMS Přerov 18. Pivovar Chodová Planá 58 Chodovar 19. Pivovar Benešov (Ferdinand) 55 Pivovar Benešov 20. Pivovar Dvůr Králové nad Labem (Tambor) 28 EPOS CZ

Žebříček podle reklamní plochy

Přepočtem na ekvivalent reklamní plochy (AVE), tedy případné obsazení reklamních ploch ceníkovými cenami inzerátů v příslušném médiu, se žebříček promění následovně. Nejvíce se dařilo uskupení Plzeňského Prazdroje, který v součtu získal v médiích prostor za 642 milionů. Jedničkou se stal Gambrinus (340 milionů), dvojkou Pilsner Urquell (184 milionů), trojkou Staropramen (118 milionů), čtyřkou Velké Popovice (93,5 milionu) a první pětku uzavírá Ostravar (87 milionů). Skokanem je královedvorský Tambor, tomu se z 18. pozice téměř podařilo atakovat první desítku a umístil se na 11. místě. Všech 20 pivovarů by v případě získání svých mediálních prostor muselo z rozpočtů vynaložit 1,1 miliardy korun.

Pozice Pivovar AVE Skupina 1. Pivovar Gambrinus 340 milionů Kč Plzeňský Prazdroj 2. Pilsner Urquell 184 milionů Kč Plzeňský Prazdroj 3. Pivovar Staropramen 118 milionů Kč Pivovary Staropramen 4. Pivovar Velké Popovice 94 milionů Kč Plzeňský Prazdroj 5. Pivovar Ostrava 87 milionů Kč Pivovary Staropramen 6. Pivovar Krušovice 60 milionů Kč Heineken Česká republika 7. Pivovar Lobkowicz 41 milionů Kč Pivovary Lobkowicz Group 8. Pivovar Humpolec (Bernard) 30 milionů Kč Rodinný pivovar Bernard 9. Pivovar Nošovice (Radegast) 24 milionů Kč Plzeňský Prazdroj 10. Pivovar Svijany 21 milionů Kč LIF Group 11. Pivovar Dvůr Králové nad Labem (Tambor) 13 milionů Kč EPOS CZ 12. Pivovar Litovel 13 milionů Kč PMS Přerov 13. Pivovar Hanušovice (Holba) 12 milionů Kč PMS Přerov 14. Pivovar Chodová Planá 12 milionů Kč Chodovar 15. Pivovar Strakonice (Dudák) 12 milionů Kč Měšťanský pivovar Strakonice 16. Pivovar Brno (Starobrno) 11 milionů Kč Heineken Česká republika 17. Pivovar Přerov (Zubr) 11 milionů Kč PMS Přerov 18. Pivovar Březňák 11 milionů Kč Heineken Česká republika 19. Pivovar Budvar 10 milionů Kč Budějovický Budvar 20. Pivovar Benešov (Ferdinand) 8 milionů Kč Pivovar Benešov

Žebříček podle sentimentu zmínek

Zajímavý pohled nabízí srovnání sentimentů mediálních výstupů. Zatímco pivovar Březňák se ve všech žebříčcích umisťoval zejména na posledních příčkách, v případě analýzy hodnotového vyznění příspěvků jich z celkového počtu vyznívala skoro polovina pozitivně. To znamená, že média o něm psala v kladném smyslu. Naopak Gambrinus, který vedl žebříčky, získal pouze 25 % pozitivních výstupů. Nejméně negativně se psalo opět o Březňáku a nejvíce o pivovaru Lobkowicz. Nejčastěji však pro pivovary zprávy vyznívaly neutrálně. Ambivalentní články, tedy takové, které pouze nechválí a ani pouze nekritizují, vyznívaly nejčastěji pro Budvar a ani jeden nebyl zaznamenán v případě královédvorského Tamboru.

Pivovar Pozitivní Negativní Neutrální Ambivalentní Skupina Pivovar Březňák 49,4 % 1,7 % 45,5 % 3,4 % Heineken Česká republika Pivovar Strakonice (Dudák) 42,2 % 7,8 % 41,7 % 8,3 % Měšťanský pivovar Strakonice Pivovar Krušovice 34,3 % 13,5 % 47,5 % 4,7 % Heineken Česká republika Pivovar Litovel 33,3 % 7,3 % 57,3 % 2,2 % PMS Přerov Pilsner Urquell 30,6 % 10,5 % 53,8 % 5,2 % Plzeňský Prazdroj Pivovar Nošovice (Radegast) 29,6 % 3 % 57,6 % 9,9 % Plzeňský Prazdroj Pivovar Přerov (Zubr) 29,4 % 15,4 % 49,2 % 6 % PMS Přerov Pivovar Brno (Starobrno) 28,9 % 8,6 % 54,7 % 7,8 % Heineken Česká republika Pivovar Svijany 28,9 % 12,4 % 56,6 % 2,1 % LIF Group Pivovar Ostrava 27,1 % 11,1 % 55,8 % 6 % Pivovary Staropramen Pivovar Velké Popovice 24,6 % 8,8 % 60,2 % 6,4 % Plzeňský Prazdroj Pivovar Humpolec (Bernard) 24,5 % 24,9 % 43,9 % 6,7 % Rodinný pivovar Bernard Pivovar Gambrinus 24,4 % 17,7 % 50,7 % 7,3 % Plzeňský Prazdroj Pivovar Benešov (Ferdinand) 22,4 % 6,7 % 66,7 % 4,2 % Pivovar Benešov Pivovar Hanušovice (Holba) 21,7 % 17,2 % 55,7 % 5,3 % PMS Přerov Pivovar Staropramen 21,1 % 8,8 % 63,3 % 6,8 % Pivovary Staropramen Pivovar Chodová Planá 20,3 % 2,8 % 74,2 % 2,8 % Chodovar Pivovar Lobkowicz 17,5 % 26,4 % 44,3 % 11,9 % Pivovary Lobkowicz Group Pivovar Budvar 13,9 % 20,8 % 31,7 % 33,7 % Budějovický Budvar Pivovar Dvůr Králové nad Labem (Tambor) 4,8 % 2,4 % 92,9 % 0 % EPOS CZ

