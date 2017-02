ČS nemovitostní fond kupuje Park One – sídlo Amazonu v Bratislavě

Nejstarší a největší podílový nemovitostní fond na českém trhu, který obhospodařuje REICO investiční společnost České spořitelny, koupil na konci ledna administrativní budovu Park One v Bratislavě. Hodnota nové akvizice ČS nemovitostního fondu činí přibližně 960 mil. Kč (35,6 mil. eur). Transakce se uskutečnila formou převodu 100% obchodního podílu v nemovitostní společnosti, která budovu Park One vlastní.

“Budova Park One je důležitým přírůstkem do slovenského portfolia ČS nemovitostního fondu. Touto akvizicí fond zajišťuje hlavní sídlo silné nadnárodní korporace - společnosti Amazon – v centrální bratislavské lokalitě” říká Václav Kubáček, vedoucí oddělení akvizic, prodejů a oceňování nemovitostí REICO IS ČS.

"Tato prémiová kancelářská budova nabízí velmi zajímavý poměr výnosu a rizika. Má potenciál generovat dlouhodobě udržitelný výnos z investice a přispět tak ke stabilnímu růstu hodnoty našeho portfolia,“ dodává Tomáš Jandík, člen představenstva REICO IS ČS a investiční ředitel.

ČS nemovitostní fond budovu Park One koupil od privátní investiční společnosti Falcon II Fund. Kromě slovenského trhu společnost Falcon II v minulosti investovala do nemovitostních aktiv ve Francii, Německu, a České republice.

Administrativní budova Park One v Bratislavě se nachází v exkluzivní lokalitě přímo v centru Starého města (Námestie 1. Mája), která se řadí mezi hlavní kancelářské části Bratislavy. Budova Park One má vynikající dopravní dostupnost jak z pohledu městské hromadné dopravy, tak i pro osobní dopravu, a to zejména díky těsné blízkosti zastávky několika autobusových a trolejbusových linek a zhruba 3 kilometry vzdálené dálnici D1.

Park One je 13 patrovou administrativní budovou s převládajícími kancelářskými prostory. Má 9 nadzemních pater a ve 4 podzemních patrech je umístěno celkem 167 parkovacích míst. Celková pronajímatelná plocha nemovitosti činí zhruba 13,2 tisíc m2, přičemž 100 % pronajímatelné plochy budovy je obsazeno.

Největším nájemcem budovy je pobočka americké e-commerce společnosti Amazon, která zaujímá více než polovinu celkové pronajímatelné plochy. Společně se servisním centrem pojišťovny Zurich Insurance Company zaujímají přes 3/4 pronajímatelné plochy budovy. Mezi ostatní nájemce patří např. kanceláře poboček mezinárodních společností L’Óreal nebo CBRE.

Nemovitost byla postavena v roce 2007 podle návrhu renomované české architektonické kanceláře SIAL založené v roce 1968 architektem Karlem Hubáčkem. Mezi její projekty patří například hotel a televizní vysílač na Ještědu, centrála Hypobanky v Praze na náměstí Republiky, nebo administrativní centrum na Karlově náměstí rovněž v Praze.

ČS nemovitostní fond touto koupí zvýšil počet nemovitostí v portfoliu na 11 budov. Celková tržní hodnota portfolia budov fondu přesáhla po akvizici budovy Park One 12 mld. Kč. Ve vlastnictví fondu je nyní 6 nemovitostí v Praze, 3 nemovitosti v Bratislavě a po jedné budově v Brně a Českých Budějovicích.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy