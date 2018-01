Firmy znovu objevují blogování jako významný komunikační prostředek

Až 42 % nejhodnotnějších amerických společností v žebříčku Fortune 500 se věnuje pravidelně blogování. Penetrace komunikace značek formou blogu na internetu strmě roste třetím rokem v řadě. A české firmy nejsou pozadu.

Ani překotný rozvoj sociálních sítí v posledních letech neznamenal konec firemního blogování. I když tomuto způsobu komunikace ještě před několika lety řada odborníků nevěstila zářnou budoucnost, opak je pravdou. Rostoucí počet sociálních kanálů sice ubral na síle firemnímu blogování, ale řada společností se pravidelnému psaní na firemních stránkách věnuje dále.

Blogování zažívá obrodu

Z dostupných dat žebříčku Fortune 500 je jasně vidět, že od roku 2013 poklesl počet firem provozujících blogy, ale v roce 2015, kdy dosáhl svého dna s 21 %, se trend obrátil a začal prudce růst. Více než 42 % nejhodnotnějších firem aktuálně využívá ke komunikaci své značky blog a 62 % má dokonce oficiální blog nebo vlastní web, kde pravidelně vystavuje své novinky. Pokud bychom se podívali na české firmy, uvidíme podobný trend. Z interních dat společnosti Webnode, jednoho z největších celosvětových poskytovatelů webových stránek, jasně vyplývá, že společnosti své webové stránky standardně doplňují blogy. Důvody jsou jasné: „Firmy a také podnikatelé si uvědomily důležitost webové prezentace, díky níž mohou komunikovat své produkty a služby jak laické, tak odborné veřejnosti. Nemusí jít přitom nutně o propagaci značky, ale třeba o zprostředkování zajímavého obsahu. Stále častěji tak pravidelně informují nejen o dění ve firmě, ale především o trendech a novinkách v jejich oboru podnikání. Nabízení těchto „receptů“ ve své obecné rovině představuje trend a zprostředkovává tolik důležitý kontakt se zájmovou skupinou,“ řekl Slawomír Jakub Budziak, Head of Team Leaders ve Webnode.

K velkému obratu v roce 2015 došlo vlivem několika faktorů. Být ideovým vůdcem je v dnešním světě stále důležitější strategie. Proto firmy hledají neustále nové způsoby, jak zaujmout a upozornit na sebe, a blogování je jedním z nich. Znamená sice určitý závazek, protože je nutné připravovat obsahově hodnotné články, které by měly být publikovány alespoň dvakrát či třikrát týdně, ale na druhé straně obsah vedený povětšinou ve formální rovině je tím, co někteří zákazníci vyžadují. Firmy si zároveň uvědomily, že vynakládat finance na blogování je efektivnější, než bojovat o pozornost na Facebooku. V neposlední řadě je k tomu vede SEO, protože vydávání nového obsahu může pozitivně ovlivnit optimalizaci obsahu webu pro vyhledávače.

Aktivní obsah je k nezaplacení

Blogování jistě není hlavní způsob, jak aktivně vtáhnout fanoušky do dění. Zatímco lidé na sociálních sítích komentují kde co, diskuzní fóra pod blogy většinou zejí prázdnotou a počet příspěvků se od roku 2014 na firemních blozích neustále snižuje. Z analýzy navíc vyplynulo, že společnosti se chtějí vyhnout kontraverzním názorům hejtrů a trolů, a proto v řadě případů diskutovat u příspěvků ani neumožňují.

„Počet firem, kteří se snaží získat naši pozornost, stejně jako počet kanálů a nástrojů, které za tímto účelem uplatňují – online reklama na webech a ve vyhledávaní prostřednictvím advertorialů, native advertisingu a content marketingu - vytváří čím dál tím vetší tlak na to, zaujmout zákazníky. Proto se třeba v reklamách téměř do omrzení skloňují slova jako příběh. Už nejde jen o prodej, ale o to zaujmout „velkolepým příběhem“, který má upoutat pozornost zákazníků a vyvolat v nich emoce. K tomu připočítejme skutečnost, že dnes prodej probíhá čím dál více na internetu, a na viditelnost má zásadní vliv atraktivní obsah webu. K němu blogování bezesporu patří. Aktuální vizuální a textový obsah na firemních webech je přirozenou součástí snahy získat a udržet pozornost zákazníků,” dodal závěrem Slawomír Jakub Budziak.

•••

Webnode je globální technologická společnost, na jejíž platformě si své webové stránky vytvořilo již přes 30 miliónů zákazníků, z toho přes 2,5 milionů v České republice. Nejvíce uživatelů má Webnode v Brazílii, Španělsku, Německu, Francii, Itálii, České republice a Slovensku. Ačkoliv Webnode působí celosvětově, veškeré svoje aktivity soustřeďuje v Brně. Stočlenný tým tvoří zaměstnanci 21 různých národností.



Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy