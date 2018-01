Jak správně vybrat interiérové dveře

Interiérové dveře jsou denně používaným bytovým prvkem, který by měl být praktický a zároveň designově blízký stylu vašeho obydlí. Pokud právě provádíte rekonstrukci či jen přemýšlíte nad jejich výměnou, věnujte před finální koupí dostatek času i výběru. Pro začátek si ujasněte vaše hlavní požadavky, které mají splňovat. Například zda chcete dveře do koupelny odolávající nadměrné vlhkosti, silně těsnící proti hluku nebo s vysoce odolnou povrchovou úpravou kvůli domácímu zvířátku. Zásadní rozdíly jsou i v tom, zda očekáváte vysoce designový model dominující celé místnosti nebo naopak pouze funkční plnění. Všechny tyto vlastnosti přitom vychází z užitého materiálu. Proto se v úvodu zaměřte právě na jeho správný výběr.

Sklo – Vneste k vám světlo a nadčasovou eleganci

Toužíte do svého domova přinést prvek exkluzivního designu? Vybírejte z nabídky celoskleněných dveří. Dokáží vnést i do obyčejných prostor nádech luxusu a elegance. V nabídce je pestrá škála různých ornamentů a dekorů, kouřových a mléčných skel, které si zaručeně získají vaši přízeň. Skleněné dveře však nabízejí nejen své přednosti po estetické stránce, ale i té praktické. Vhodně je lze umístit do prostor, kam chcete přinést více přirozeného denního světla. Byt či dům se tak příjemně prosvětlí, což s sebou přinese i optické zvětšení místnosti. Navíc je tento typ dveří oproti dřevěným daleko odolnější vůči mechanickému poškození, oděru a poškrábání. Také jejich pravidelná údržba je méně náročná než například u masivu. Pokud vás pronásledují myšlenky plné pochyb ohledně bezpečnosti skleněných dveří, tak i je můžete vypustit. „Pevná tvrzená skla jsou v běžném provozu téměř nerozbitná. Jediné riziko poškození může hrozit při neodborné manipulaci během instalace. V případě, že by nešťastnou náhodou k rozbití došlo, se sklo rozpadne na drobné neostré úlomky. Proto je i velice malá pravděpodobnost zranění,“ vysvětluje Pavel Hajný, manažer divize interiérových dveří značky VEKRA.

Dřevo – Pevný materiál s nádechem opravdovosti

Dveře vyrobené z masivního dřeva, jsou téměř na pomezí uměleckého díla. Jedinečnost dřevokresby je neopakovatelná, proto jsou každé masivní dveře originálním kouskem. Společně s řemeslnickým umem si byt obohatíte kouskem pravé přírody. Masivní dřevo bez ohledu na jeho povrchovou úpravu se ovšem nehodí do každého interiéru. Dbejte na již použité prvky jako typ podlahy, nábytek, nebo barvy apod. Celodřevěné dveře ovšem nelze generalizovat. I u nich jsou zásadní rozdíly ve zvoleném materiálu. Jiné vlastnosti má dřevo dubové a jiné smrkové. Ovšem i celodřevěné dveře mají několik nevýhod. „Dřevo si vyžaduje pravidelnou údržbu, ošetřování i lakování, aby vydrželo ve své původním stavu. Je také náchylnější k poškození, ale zároveň snadno opravitelné a nutno podotknout, že je nejdražší variantou. Vzít v potaz také musíme, že pro tento typ nejsou vhodné podmínky s výrazným výkyvem teplot či nadměrnou vlhkostí,“ říká Pavel Hajný.

Dýha – Zlatá střední cesta

Dýhované dveře jsou kvalitní alternativou k masivnímu dřevu však za nižší částku. Dýha je tenký plát dřeva o různých tloušťkách 0,6 – 2 mm, který se lepí na nosný materiál. Tímto postupem výroby se dveře stávají individuálním a neopakovatelným kouskem – stejně jako dveře z masivního dřeva, ovšem to se týká pouze vizuálních vlastností. Zhotovené dveře jsou ošetřovány a lakovány, ale i tak může časem docházet ke ztrátě původní barvy. A i zde platí požadavek náročnější údržby oproti laminátu.

CPL laminát – Komfort skrytý v jednoduchosti

Pokud hledáte dveře, které musí zvládnout časté používání početnou rodinou s malými dětmi a k tomu ještě pár zvířecích mazlíčků navíc, zvolte osvědčenou klasiku. Laminátové dveře vám poskytnou vysokou odolnost vůči okolním nežádoucím vlivům a dnes již dokonale imitují dřevo. Snesou jakékoliv teplotní podmínky, snadno se omývají a jsou téměř imunní proti poškrábání. Disponují dobrými protihlukovými vlastnostmi, takže jsou vhodné pro oddělení dětských pokojů, ložnic atd. V provedení s 3D povrchem jsou i na pohmat velmi příjemně strukturované. Povrch CPL laminát celkově poskytuje skvělý poměr kvalita versus cena. Jako další úpravu lze zvolit fólii, která je aplikovaná přímo na povrch dveří. Ze všech možností je nejméně kvalitní, Vekra tuto „levnou“ alternativu svým klientům nenabízí.

U těchto dveří, různých povrchových úprav (laminát, dýha, fólie) nepodceňte kvalitu výplně. Ta také zásadně rozhoduje o celkové odolnosti a životnosti dveří. Nejčastějším materiálem je papírová voština. „Dveře z voštiny pořídíte sice nejlevněji, ale odpovídá tomu i následná kvalita. Jedná se totiž o materiál s velice nízkou odolností, který není vhodný pro časté používání. Navíc vykazuje nejhorší akustické a izolační vlastnosti,“ vysvětluje Pavel Hajný a dodává „V případě, že se rozhodnete pro jakoukoli z výše uvedených variant povrchové úpravy, jednoznačně doporučujeme zvolit výplň z dutinkové nebo plné dřevotřískové desky. Ty zaručují větší pevnost a delší životnost. Výplň interiérových dveří je přesně případ, kde se nevyplatí šetřit.“

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry