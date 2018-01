Další most uzavřen, v Česku je jich v havarijním stavu téměř sto

Na okraji Havlíčkova Brodu musel kraj Vysočina urychleně uzavřít pro veškerou dopravu jeden z mostů. Může za to jeho havarijní stav. Lidé ho v nejbližších měsících budou muset dlouze objíždět a to nejméně až do podzimu.

Starý most přes říčku Šlapanku v havlíčkobrodské části Mírovka dosloužil. Hrozí, že se zřítí, i proto ho Kraj Vysočina uzavřel. "Opěra směrem na Baštínov má únosnost blízkou nule. Pilíři na základě provedených vrtů ani nebylo možno přiřadit žádnou třídu betonu. Objevili jsme kavernu v opěře a zjistili výraznou mezerovitost s teoreticky nulovou pevností betonu," uvelda mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Přes most mohou teď jen pěší , aby tam nemohlo projet žádné auto, jsou tam zákazové značky i zábrany. Problém to znamená hlavně pro místní, musí na 8 kilometrovou objížďku.

V březnu nebo dubnu se začne s jeho demolicí. Půl roku pak bude trvat stavba nového mostu. Celkové náklady na zbourání starého a stavbu nového mostu by se měly vyšplhat na deset miliónů korun.

V havarijním stavu je podle nových studií 96 mostů po celé republice. Nejvíce jich je v Jihomoravském a Olomouckém kraji.

Po některých z nich přitom vedou klíčové dopravní tepny. Nedávno třeba musel být uzavřen pro veškerou dopravu Libeňský most v Praze. O tom, kdy bude podepřen a alespoň částečně se tak na něj bude moci vrátit doprava, se zatím jedná. Ve špatném stavu jsou ale i jiné pražské mosty.