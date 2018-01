Semináře pro zájemce o soutěž Regionální potravina

Jste malý nebo střední výrobce potravin a umíte vykouzlit z místních surovin něco dobrého a poctivého, po čem se jen „zapráší“? Pak si nenechte ujít příležitost a přihlaste svůj výrobek do soutěže Regionální potravina, která letos odstartuje už podeváté. Ve 13 krajích ČR bude porota vybírat vítěze v každé z devíti kategorií. Produkty, které se utkají o ocenění, musí být v daném kraji vyrobeny, a to z místních surovin, jejich podíl je stanoven nejméně na 70 %; hlavní surovina přitom musí být 100% tuzemského původu. Značka se udílí na 4 roky a v současné době zdobí 420 výrobků od 322 výrobců. Regionální potravina je projekt Ministerstva zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond značku spravuje.

Do soutěže se mohou přihlásit pouze malí a střední producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Aby byli co nejlépe připraveni, pořádá pro ně Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Státní veterinární správou semináře „Jak správně značit potraviny?“. Zde zájemci získají informace o soutěži a Metodice pro udělování značky Regionální potravina, dozví se o legislativě, označování potravin, jak má správně vypadat etiketa a dozorové orgány je seznámí s největšími problémy s označováním výrobků a předvedou i praktické příklady. Dále bude možné konzultovat s přednášejícími také konkrétní případy značení jednotlivých výrobků. Chcete-li mít jistotu, nenechte si seminář ujít. První se koná už 7. února v Ostravě, poslední by se měl uskutečnit 24. května ve Zlíně, ale v případě velkého zájmu plánujeme zorganizovat ještě dodatečné semináře. Více informací je k dispozici na www.regionalnipotravina.cz a na přiložené pozvánce. Zájemci mohou posílat přihlášky na adresu: svobodova@foodnet.cz. Seminář je zcela zdarma.

Proč usilovat o značku Regionální potravina? Přispívá k propagaci výrobku a jeho důvěryhodnosti v očích spotřebitelů. Soutěž je doprovázena informační kampaní, která má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich nákupu v obchodech, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Oceněné výrobky a jejich producenti získají kromě možnosti využívat značku Regionální potravina také další podporu, zejména prezentaci v katalogu a mapě oceněných výrobků, účast na výstavě Země živitelka či dalších veletrzích, ochutnávkách na různých akcích v krajích a podobně. Zároveň je doprovázeno propagací v tisku, sociálních sítích, televizi a rádiích.

